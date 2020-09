Primátorky vyhrála při absenci Dukly složená posádka s Helešicem

Bývalý reprezentant Helešic, jenž v zimě nečekaně ukončil v 23 letech kariéru, byl ve vítězné lodi jediným zástupcem Dukly, jejíž elitní veslaři nemohli usilovat o 41. triumf v řadě. Před říjnovým mistrovstvím Evropy v Poznani nechtěli riskovat nákazu koronavirem, který se v loděnici Dukly v minulých dnech objevil.

„Návrat do lodě byl strašně náročný. Bylo to narychlo. Ve středu jsme se domluvili a ve čtvrtek už na vodu. Říkal jsem si, jestli to nebyl špatný nápad, když už moc netrénuju, ale přežil jsem,“ řekl Helešic v cíli.

Jarní skulérský závod Rösslera-Ořovského na skifu vyhrál v 37 letech poprvé Miroslav Vraštil z Dukly. Mezi ženami si doveslovala pro druhé vítězství Lenka Antošová z pražské Slavie.