Éra bez hegemona. Blíží se veslařské Primátorky, Dukla už na startu chybí

Primátorkám dominovali.

Celkem čtyřicet ročníků v řadě slavila v hlavním závodě osmiveslic posádka pražské Dukly.

Její série skončila až loni, kdy zástupce armádního klubu nepustila na start nákaza koronaviru v loděnici, a vítězství si nepřipíše ani letos.

Už na konci loňského roku totiž pořadatelé rozhodli, že v zájmu atraktivity budou závody bez posádek resortních sportovních center. Což se týká právě i Dukly.

ZASE A ZASE. Vítězná osma Dukly na Primátorkách

„Že Primátorky budou bez Dukly? To není tak úplně pravda,“ říká Ondřej Šebek, předseda veslařského svazu. Nejlepší čeští veslaři stále mají šanci závodit, ale pouze za svůj mateřský klub. Tedy ten, v němž byli před přestupem do Dukly.

„A já jsem rád, že Dukla k tomu přistoupila tak, že její závodníci jsou součástí osem klubů, ve kterých začínali,“ těší nového předsedu svazu.



Například Jakuba Podrazila tak nyní najdete v lodi VK Blesk, Jiřího Šimánka v ČVK, Filipa Zimu v Bohemians a Jana Fleissnera ve Slavii.

„Bude to i hezké, že mateřským klubům vrátí to, co jim dali,“ povídá Šebek a očekává napínavý souboj. „Jsou tady špičkoví reprezentanti, olympionici. Dopředu nedokážu odhadnout, kdo vyhraje, a právě to byl důvod, proč jsme se takto rozhodli.“

Podle předpokladů by favoritem měli být slávisté.

Právě oni se v minulých letech chystali sesadit Duklu z trůnu a nyní se jejich šance při absenci hegemona zvyšuje.

„Asi favorité jsme, v lodi máme hodně dobré a trénované kluky,“ neskrývá Fleissner. „Na druhou stranu jsme spolu měli první společný trénink devět dní před rozjížďkami. To takový ČVK trénuje denně.“

Navíc zástupci ČVK pojedou na vypůjčené osmiveslici z Dukly. „Ale já myslím, že se jim něco nepovede,“ rozesmál se Podrazil a věřil, že do boje o vítězství zasáhne i on spolu s parťáky z VK Blesk.

„Myslím, že můžeme být černí koně. Nemáme sice najeto tolik pohromadě, jsme mladý tým, ale když se rozjedeme, tak to jde,“ povídá Podrazil.

VÝHLED. Momentka ze 104. ročníku pražských Primátorek.

Mimochodem, veslaři z Dukly budou mít o motivaci navíc. Vítěze totiž po návratu do armádního klubu čeká úleva z úklidových služeb v loděnici.

S více účastníky

Loňský ročník byl pro pořadatele výzva.

V minulosti se museli vypořádat s povodněmi i jinými obtížemi. Jenže pandemie koronaviru? Tento úkol je čekal poprvé.

„Byla to velká škola,“ oddechl si loni David Douša z marketingové agentury Raul. „Ale myslím si, že pokud s námi koronavirus zůstane i nadále, tak do dalších ročníků půjdeme lepší a silnější.“

Což se potvrdilo.

I letos sice kvůli složité situaci na jaře museli klání přeložit z původního červnového termínu na září, jinak se ale prý žádné větší problémy nevyskytly.

„Přípravy asi nebyly ničím mimořádné,“ pochvaloval si Jaroslav Starosta, předseda VK Blesk, který letos závod pořádá. „Máme skvělý organizační tým, který funguje léta. Je to už rutina, máme rozdělené činnosti, o které se klub stará. Myslím si, že letos všechno proběhlo v normě.“

I díky tomu evidují větší počet přihlášených. Letos se na Vltavu vydá celkem 1031 závodníků ze všech kategorií, loni jich bylo jen 636.

A třeba do hlavního závodu osmiveslic nastoupí hned dvanáct posádek, což je o pět více než minule.

Mírnější budou i opatření pro diváky. „Náplavka je otevřená všem, není povinnost na ní nosit roušku. Ale apelujeme na lidi, aby si ji v místech s větší koncentrací nasadili,“ prosí Douša.

Samozřejmostí jsou rozmístěné dezinfekce a placení bezkontaktně. Kolem trati budou i stánky partnerů a fanoušci si budou moci třeba pod odborným dohledem vyzkoušet základy veslování na trenažeru.

Program 108. ročníku odstartuje v pátek 17. září soubojem univerzitních osem. Hlavní závod mužských osmiveslic se pojede v neděli od 12.00 hodin.

Pořadatelé před ním lákají i na klání ženských osmiveslic, které v lodi Hamru ozdobí nadějné Italky Elisa Grisoniová a Greta Parraviciniová, medailistky z mládežnických evropských i světových šampionátů.