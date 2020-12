Primátorky chtějí vetší aktraktivu, na což doplatí Dukla nebo Slavia

„Rozhodli jsme na organizačním výboru závodu, že od roku 2021 budou hlavní závody Primátorek, to znamená osmy mužů a žen, bez profesionálních posádek, tedy bez posádek resortních sportovních center, tedy i Dukly,“ uvedl předseda veslařského svazu Dušan Macháček v tiskové zprávě.

Resortní sportovní centra jsou v současnosti v Česku tři. V Armádním sportovním centru Dukla jsou veslaři, Vysokoškolské sportovní centrum ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy i Olymp Centrum sportu ministerstva vnitra podporuje veslařky.

„Všichni budou mít stále šanci na Primátorkách závodit, ale pouze za mateřský veslařský klub, tedy za ten, za který závodili před vstupem do Dukly, respektive resortních sportovních center,“ řekl Macháček. Věří, že změna zvýší atraktivitu závodu. „Chtěli bychom přidat na dramatičnosti hlavních jízd a zároveň motivovat klubové posádky k celoročnímu aktivnímu tréninku,“ prohlásil předseda svazu.

Hlavní závod osmiveslic na Primátorkách vyhrávala mezi muži posádka Dukly 40 let. Až letos její série skončila, neboť zástupci armádního klubu na startu kvůli koronavirové nákaze v loděnici chyběli.

„Hlavní závod díky tomu zřejmě nabude dramatičnosti, protože nebude žádný jasný favorit. Pro Duklu to ale není šťastné rozhodnutí, protože pro ni byly Primátorky vždy jednou z nejprestižnějších domácích akcí, kde se prezentovala jako to nejlepší, co české veslování má, a teď o ni přijde,“ uvedl vedoucí trenér veslařů Dukly Václav Maleček.

Pořadatelé Primátorek dnes oznámili i termín 108. ročníku, který se uskuteční od 11. do 13. června. Reprezentanti v čele s Ondřejem Synkem, Lenkou Antošovou či Kristýnou Fleissnerovou se v té době budou zřejmě chystat na olympijské hry v Tokiu.

Maleček předpokládá, že na startu budou chybět i další elitní veslaři. „Vzhledem k termínu je malá šance, aby profesionální sportovci, kteří se připravují na světové soutěže, zasedli do lodí společně s amatéry,“ uvedl šéf Dukly.