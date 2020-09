Nadvláda Dukly v ohrožení? Osma řeší před Primátorkami problémy s koronavirem

„To, že se Primátorky letos vůbec konají, je samo o sobě velkou věcí. Je to důkaz toho, že se svět ještě nezbláznil,“ říká Dušan Macháček, předseda Českého veslařské svazu.

Letošní ročník by však mohl být v lecčems jiný.

Od roku 1979 nepoznal mužský závod osmiveslic jiného vítěze než veslaře Dukly, kteří tak loni oslavili jubilejní čtyřicátý triumf v řadě.

Bude to ale platit i letos?

„Bohužel pět lidí z posádky přišlo do kontaktu s nakaženou osobou, čeká se na výsledky,“ vysvětlil Jakub Podrazil, který je v pořádku.

Pokud se testy potvrdí a některý z veslařů bude muset do karantény, Dukla by měla problém se skládáním sestavy.

„Nějaké záložní varianty máme, ale je to špatné,“ řekl Podrazil. „Chtěli bychom složit čistě dukláckou osmu, bohužel ale máme málo lidí.“

V případě pozitivních testů by se nabízelo, aby posádku doplnili veslaři z druhé lodi, kterou Dukla do závodu posílá.

„Áčkovou loď jsme ale chtěli poskládat z lidí, kteří se udržují na elitní úrovni a trénují každý den,“ vysvětlil. „V béčku je třeba Lukáš Helešic, který už skončil, nebo jsou tam mladší kluci.“

Možná ale nebudou mít příliš na vybranou.

„Je to varianta, možná nebudeme mít jinou možnost. Kdyby bylo nejhůř, tak Luky určitě zaskočí. Formu docela má, protože se relativně udržuje. Ale bolelo by ho to,“ smál se Podrazil.

I vzhledem k problémům obhájce by mohli na vítězství útočit veslaři Slavie, loni v kombinované sestavě s Duklou druzí.

„Tentokrát bych si troufl i vsadit, že to letos nemusí Dukle vyjít,“ míní Macháček. „Ve Slavii zbrojí, pořídili si novou loď a chystají se pokořit dominanci Dukly.“

Předseda Slavie Jiří Svoboda zároveň dodává: „Samozřejmě si přejeme, aby byl závod přístupný pro všechny a nikdo nebyl v karanténě.“

Větší výzva než povodeň

Zorganizovat klání bylo hodně náročné.

Nejistou budoucnost měly Primátorky už před sedmi lety, kdy Prahu zasáhla povodeň. „U povodně máte ale jasnou časovou hranici, víte, že voda jednou opadne a závod budete moci uspořádat,“ říká David Douša z pořadatelské agentury Raul.

Letošní situace byla větší výzva.

„Primátorky se připravují celý rok, plánování je pro nás hodně důležité. Jenže v době, kdy se opatření mění ze dne na den a panuje velká nejistota, to je nesmírně obtížné. Byla to velká škola, ale myslím si, že pokud s námi koronavirus zůstane i nadále, tak do dalších ročníků půjdeme lepší a silnější,“ míní Douša.

Vzhledem k aktuální situaci budou na závodě platit zvýšená bezpečnostní a hygienická opatření. Pořadatelé žádají o dodržování pravidla 3R, tedy roušky, (dezinfekce) rukou a rozestupy.

„Zároveň apeluji i na dodržování čtvrtého R, tedy zdravého rozumu,“ řekl Douša.

Finále Primátorek se vzhledem k souběžně konanému evropskému šampionátu ve vodním slalomu v Troji uskuteční v neděli odpoledne. Od 15:10 se představí skifaři, mezi nimiž by neměl chybět Ondřej Synek, od 15:30 je pak na programu závod mužské osmiveslice.

Diváci budou moci klání sledovat nově i z Hořejšího nábřeží.