STALO SE 27. ČERVNA: Dejte Tonymu ještě šanci! Hawk zvládl otočku o 900 stupňů

Dnes už ten trik tak nepřekonatelným dojmem nepůsobí.

Jistě, pořád ho skočila jen hrstka těch nejlepších skateboardistů, jenže někteří už předvádějí daleko obtížnější kousky.

Třeba teprve jedenáctiletý Brazilec Guy Khury během školního volna, které měl vzhledem ke koronavirové krizi, na U-rampě úspěšně zvládl otočku o 1080 stupňů.

Když dopadl, už plánoval, jak trik zdokonalit a přidat ještě půl otáčky. „Kdo ví. Není to nemožné,“ prohlásil.

Přesně před 21 lety si to samé řekl Tony Hawk.

A pokořil něco, o čem dlouhá léta snil.

Hyperaktivní démon

Jak sám Hawk říká, v mládí ho uhlídat nebylo jednoduché. Byl velice chytrý, ale zároveň i velice neklidný a často dostával záchvaty vzteku.

„Prostě hyperaktivní démon,“ napsal ve své autobiografii.

Vše se změnilo, když mu jeho bratr Steve přinesl skateboard a otec, vysloužilý mariňák, mu na zahradě postavil malou rampu. Doufali, že sportovní aktivita nezbedného Tonyho zklidní a že se bude více ovládat.

To se splnilo.

Prkno ho uhranulo. Z klučiny, který málokdy vydržel na jednom místě delší dobu, byl najednou pracant, jenž na dvorku šest hodin denně, sedm dní v týdnu zkoušel nové a nové triky.

Na skateboardingu se mu líbila ta volnost. „Nikdo mi neříkal, co mám dělat, na všechno jsem si musel přijít sám,“ vyprávěl.

Jak se Hawk zlepšoval, brzy přerostl domácí rampu, kterou předtím musel obětavý otec několikrát zvětšit. S rodiči proto objížděli skateparky a závody po celé Kalifornii.

Ve dvanácti letech byl sponzorovaným sportovcem, ve čtrnácti profesionálem a v šestnácti nejlepším skateboardistou na světě.

„Lidé byli úplně unesení tím, co předváděl,“ popisoval Stacy Peralta, průkopník skateboardingu a spoluzakladatel týmu, za který Hawk jezdil. „Jeho styl byl tak odlišný, tak kreativní, tak… Nebezpečný.“

Během aktivní sportovní kariéry Hawk vymyslel celou řadu nových triků, předváděl věci (a i dnes ve svých 52 letech předvádí), při kterých fanoušci jen nevěřícně kroutili hlavami.

Přesto mu jeden kousek stále unikal.

Co teď? Devítistovka

Že by mohl otočku o 900 stupňů zvládnout, ho prý napadlo v roce 1985 ve Stockholmu. Hawk právě na jedné z největších vertikálních ramp tehdejší doby úspěšně skočil rotaci o 720 stupňů a přemýšlel co dál.

„Když jsem ji zvládl, říkal jsem si: Co teď?“ vyprávěl. Rychle si ale odpověděl. „Teď devítistovka.“

Úspěšně ji zvládnout byl od té doby jeho největší cíl. Jak sám povídá, nebyl jí posedlý, nemusel ji skočit okamžitě, ale chtěl se postupně zlepšovat a zkusit ji, až bude připravený.

O čtyři roky později si myslel, že ta chvíle nastala.

Jenže se mýlil.

Tvrdě dopadl na záda a zlomil si žebro. Neúspěch ho srazil i psychicky. „V jednom bodě jsem to už úplně přestal zkoušet,“ vyprávěl. „Cítil jsem, že jsem ze sebe vydal všechno.“

A tak si od vytouženého triku dal pauzu a věnoval se jiným. Musel také řešit finanční potíže, které na začátku devadesátých let otřásly skateboardovým světem.

I přes všechny úspěchy, které za ta léta nasbíral, však stále cítil, že mu ještě něco zbývá. Že ještě nedokázal všechno.

Musel ji skočit.

Dejte Tonymu ještě šanci

„Věděl jsem, že to není nemožné, jenom jsem prostě nemohl přijít na to, jak zvládnout poslední část,“ líčil.

Psal se 27. červen 1999, když na to přišel.

Během závodů X Games v San Franciscu pocítil, že je ten správný čas. „Rampa byla skvělá, diváci stáli za mnou,“ popisoval. „Zjistil jsem, že to je moment, kdy ji buď skočím, nebo mě odvezou pryč sanitkou.“

Všechno do sebe začalo zapadat.

„Uvědomil jsem si, že jsem pokaždé přepadl dopředu. Klíčem k jejímu zvládnutí bylo v průběhu letu přenést váhu na zadní nohu. To jsem předtím přehlížel,“ vyprávěl.

Tony Hawk a historicky první otočka o 900 stupňů (anglicky):

Při prvním pokusu spadl na kolena, při druhém na záda… Přesto pokaždé vzal prkno do ruky, vyšplhal na rampu a spustil se znovu dolů.

„Zkoušel jsem to tolikrát, že jsem cítil, že pokud bych ji tehdy neskočil, tak by to bylo největší zklamání,“ vzpomínal.

Ani desátý pokus mu nevyšel. „Dejte Tonymu ještě šanci!“ křičel do mikrofonu moderátor. Ostatní skateboardisté už nejezdili, jen stáli na rampě, fandili a pozorovali Hawkovo nekonečné snažení.

Před jedenáctým pokusem se uřícený a zmožený Hawk rozhlédl po bouřících fanoušcích. „Devět set, devět set,“ hromově skandovali.

Hawk se rozjel, odrazil, roztočil tělo… A zdárně dopadl. Měl co dělat, aby i tentokrát nesletěl z prkna, při přistání rozhodil rukama, celý se skrčil. Ale ustál to.

„Je to ten největší úspěch mé kariéry,“ vyprávěl pak 31letý Hawk štěstím bez sebe do mikrofonu. „Nejlepší den mého života.“

Byl prvním na světě, kdo na U-rampě zvládl otočku o 900 stupňů.

Stal se legendou.