Bronzové žně pro Sáblíkovou. Další světovou medaili bere z pěti kilometrů

Teprve potřetí v této sezoně neabsolvovala Sáblíková závod společně s Norkou Ragne Wiklundovou. Místo toho jí los přiřknul Nizozemku Irene Schoutenovou – mistryni světa ze čtvrtečního závodu, obhájkyni zlata z loňského Heerenveenu a zároveň držitelku nejrychlejšího času sezony na pětikilometrové distanci. Tedy jednu z hlavních favoritek na vítězství.

Sáblíková z této situace dokázala vytěžit absolutní maximum. S Nizozemkou většinu závodu držela krok a nechala se od ní vytáhnout ke svému nejlepšímu času sezony 6:51,8.

V tu chvíli ale byla v cíli pouze jediná vážná soupeřka – Kanaďanka Isabelle Weidemannová, před kterou se Sáblíková dostala o necelé čtyři sekundy, a nejsilnější dvojice konkurentek se teprve chystala na start.

Nizozemka Beuneová a zmiňovaná Wiklundová znaly časy Schoutenové se Sáblíkovou. Schoutenová zvládla pět kilometrů za 6:48,98 a suverénně vedla.

Pro Beuneovou to byl vůbec první start na pětikilometrové trati na vrcholné akci a šla do něj s osobním maximem 6:52,97. To Wiklundová obhajovala stříbro z loňského šampionátu, kde zajela i své maximum 6:46,15.

Obě začaly závod rychleji než Schoutenová se Sáblíkovou, v půlce trati vedla Beuneová dokonce o pět sekund. Wiklundová byla od začátku slabší než její partnerka, i tak se ale až do posledního kilometru držela před Schoutenovou.

Beuneová začala zpomalovat až v posledních třech kolech, vyjetý náskok ale ji ale na závěrečných metrech podržel. Cílem projela o 1,26 sekundy rychleji než Schoutenová. S novým osobním maximem a na průběžném prvním místě mohla spokojeně mávat divákům.

Naopak Norka v posledních dvou kolech úplně ztratila síly, její náskok vyprchal, a do cíle dorazila o 58 setin později než Sáblíková.

Na startu zbývaly ještě poslední dvě závodnice a Češka stále držela bronzovou pozici.

