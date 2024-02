Vezmu paralen a jedu. Sáblíková zvládla bolesti, po operaci si oddechla

Mistrovství světa v Calgary bylo krásné, ale pro mě osobně i hodně náročné.

Bojovala jsem s bolestí a otokem na nártu, které vyvrcholilo operačním zákrokem hned ve středu po návratu z Calgary. Bohužel musím předčasně ukončit sezónu a na MS ve Čtyřboji v Inzellu závodit nebudu.

Moc mě to mrzí hlavně kvůli fanouškům, kteří se tam chystali. Bohužel s tímhle teď závodit opravdu nemůžu.

Ale pokud to bude jen trochu možné, odjedu do Inzellu alespoň fandit ostatním závodníkům.

Chtěla bych jestě moc poděkovat panu Doc. Pilnému za rychlou reakci a pomoc.

☝