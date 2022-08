Přindiš o disciplíně, co hledá jméno. Olympijské. Zmatené. A ne každým vítané

Mnozí trenéři i závodníci dávají najevo, že pro ně extrémní kajak nikdy nebude plnohodnotným závodem na úrovni klasických disciplín, že postrádá jejich napětí i obtížnost, že je to spíše show, zábavná hra. Dokonce zaslechnete i slovo šaškárna.

Někteří funkcionáři mezinárodní federace ICF, kteří naopak extrémní kajak, propagují, obratem namítají, že jde o akční soutěž, která bude blízká mladé generací.

Vyřazovací závod s rozjížďkami po čtyřech, v jehož průběhu musí kajakáři objíždět branky, ale také předvést eskymácký obrat, je podle nich dalším vývojovým stupněm vodního slalomu.

Jistě, i mezi závodníky najdete takové, kteří si ho oblíbili.

Vodní slalomáři při extrémním slalomu často využívají i přilby podobné těm motoristickým.

Vít Přindiš, novopečený světový šampion v klasickém závodě kajakářů, však mezi ně rozhodně nepatří.

„Není to typově úplně závod pro mě,“ říká. „Já se hrozně nerad pouštím s někým do nějakého střetu. Z mého pohledu jde o pádlování za hranou komfortní zóny. Proto, když nejsem v rozjížďce vepředu, strašně špatně se mi atakuje a předjíždí.“

Přitom jste loni na mistrovství Evropy v Ivree extrémní slalom vyhrál.

To jo, ale taky jsem tam byl vždycky po startu první na trati a potom i první v cíli, takže jsem se s nikým nemusel na trati moc prát. V Augsburgu to teď bylo mnohem divočejší. (Přindiš na MS postoupil z kvalifikace mezi 32 nejlepších a pak vypadl v osmifinále.)

Neznám mnoho vodních slalomářů, kteří by se o této disciplíně vyjadřovali veskrze pozitivně. Řešíte množící se připomínky i na komisi sportovců ICF?

Jo, řeší se tam hodně věcí. Ale když vezmeme v potaz, že má být extrémní slalom za dva roky na olympiádě, je v něm stále strašně moc nedotaženého. Už několikrát se měnila jeho pravidla.

A stejně tak i název.

Pravda. A každý další mi přijde horší a horší. Nejlepší název, co jsem zažil, byl kajakkros.

Podle vzoru skikros a snowboardcross.

Jo, lidem by tak hned došlo, o co jde. Potom to přejmenovali na extrémní slalom, přitom extrémní není.

Zvlášť když mimo federaci ICF existuje i mistrovství světa v extrémní kanoistice na mimořádně obtížných přírodních vodách.

Právě. Pořádně divoká voda je extrém a ne že se tady ve čtyřech na kanálu pereme. A teď pro změnu vymysleli zase nový název extrémní kajak. Asi aby bylo jasné, že jedeme na kajaku. (Ovšem úplně jiném, než pro klasickou disciplínu kajakářů.)

Zmínil jste spoustu nedotažených věcí. Co máte na mysli?

Řeší se s prominutím blbosti místo toho, aby se dořešila stavba trati, aby byly co nejférovější. Na Slovensku se třeba při mistrovství Evropy jela jen jedna protivoda, protože ta druhá se ukázala jako naprosto nesjízdná.

Nyní funkcionáři pro změnu vymýšlejí, že podle další verze pravidel budou branky na protivody upevněné na kanále zespod.

No jo, to je další „výborný“ nápad. Vážně se zabývají blbostma. V Augsburgu dokonce museli trenéři zakročit proti původnímu plánu tratě, který byl naprosto stupidní, chtěli tam totiž dát protivodu do skoku. Takže by to dopadlo tak, že by tam všichni skákali na sebe. Nechci tuhle disciplínu nějak extra hanit, ale...

...ale nehaníte ji sám, kritické připomínky má řada předních kajakářů.

Na to, že se extrémní slalom už pár let jezdí, je vážně nedořešený. Teď jsme například dostali pokyn, čím si máme oblepit pádlo. Přitom tohle (ukazuje povinnou pásku na pádle) by ničemu nezabránilo, když tím pádlem někoho seknete. Letos už jsme viděli i nějaká rozseklá čela a další zranění, prakticky v každém závodě. Momentálně tedy vymýšlejí, že budou tlustší listy pádel, padl i návrh na ještě lehčí lodě, nebo že dokonce vyrobí jednu maketu lodi, která se jediná bude moci využívat. Místo toho by se raději měli zaměřit třeba na edukaci rozhodčích, aby byla tahle disciplína férově rozhodovaná. Pořád je závod od závodu metr trochu jiný.

Přesto, kdo má extrémní kajak v oblibě?

Hlavně ti, kteří mají rádi kontakt. Pár takových jich mezi námi je, ti bejci, kteří půjdou v závodě přes mrtvoly a je jim jedno, co se komu stane. Tohle já neumím.

Mění se s blížící se olympijskou premiérou extrémního kajaku kvalita startujících závodníků? Jsou vyježděnější?

Do loňského roku to z top 20 vodního slalomu nejezdil skoro nikdo. Pak začali loni v extrémním slalomu startovat ti, co se nedostali na olympiádu do Tokia. Na konci sezony se přidali i olympionici. A letos už ho jezdí všichni, takže už jízdy nejsou tak přátelské jako dřív. Pořád je tady ve hře medaile, která je braná ve všech státech z hlediska finanční podpory sportovců stejně jako ta klasická slalomová. Proto se i ta agresivita zvýšila a jezdí se na krev.

Dochází i k pozvolné specializaci?

Ano, jsou už lidé, kteří se na to specializují, třeba španělský slalomář Llorente, který se už dva roky neprobojoval do reprezentace v klasickém závodě, ale vyjel si tohle. V Augsburgu celý týden vesele trénoval na plasťáku (speciální lodi pro extrémní kajak), zatímco já z toho svého teprve v sobotu vyklepal pavučiny.

Jaké máte reakce na tuto disciplínu z vašeho bezprostředního okolí?

Vodácké komunitě se spíš nelíbí. A mému nejbližšímu okolí už vůbec, protože já si vždycky z toho závodu přinesl nějaké zranění, naražená žebra nebo rameno. Není to sice fyzicky vidět, ale nějakých čtrnáct dní mě to pak bolí, což je nepříjemné. Manželka proto asi byla ráda, že jsem tentokrát v Augsburgu brzy vypadnul.

Nejspíš by nebylo moc spravedlivé, aby výkonnost v extrémním slalomu ovlivňovala postup na olympiádu v Paříži i v tom klasickém, že? Dokonce se vzhledem k omezené kvótě míst pro vodní slalom na hrách uvažovalo o jakési společné kvalifikaci pro obě disciplíny a sčítání bodů.

Trenéři už řeší celý rok, jak kvalifikaci nastaví - a vůbec jim rozhodování nezávodím. S největší pravděpodobností, na nějakých 99 procent, ale pojede extrémní slalom na olympiádě kvalifikovaný kajakář a singlíř z klasických disciplín.

Specialisté budou mít smůlu?

Má se údajně konat jeden mezinárodní závod v extrémním slalomu, kde si první tři budou moci vybojovat olympijská místa na sebe. Jenže kalkulovat s tím, že se na takovém závodě dostanete mezi první tři, je loterie. To máte skoro větší šanci uspět, když jdete do kasína. Každopádně pokud by si někdo takové místo přece jen vyjel, mohl by pak v olympijském extrémním slalomu nahradit specialistu singlíře nebo specialistu kajakáře. Maximálně ale mohou jet tuto disciplínu dva lidé z jedné země.