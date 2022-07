Prskavec obhajuje světové zlato: I druhé místo bych bral. Za Vítkem Přindišem

Zdejší trať je památná, hostila v roce 1972 historicky první olympijské boje vodních slalomářů. Také letos tu už od středečních závodů hlídek je obrovské množství fanoušků. Jak na vás zdejší kulisy působí?

Celý vodácký svět vnímá, že Augsburg má pro nás jakousi přidanou hodnotu. I když je ta trať možná míň férová než jinde a v některých směrech třeba i o něco lehčí, tak jsme všichni na ní od svých mládežnických let strávili nějaký čas a všichni známe historky z minulých mistrovství světa (naposledy se zde konalo v roce 2003), jak tu byly úplně nadupané tribuny. Každý to chceme aspoň jednou v životě zažít. A právě to se teď děje.

Mohutné povzbuzování fanoušků vás tady žene? Nehrozí, že vás i znervózní?

To se určitě stát může, že vás poněkud znejistí. Je něco úplně jiného startovat před plnými tribunami a naopak jet bez diváků. Ale věřím, že patřím k těm, kteří si atmosféru hlavně užívají. Tohle jsou přece chvíle, pro které sport děláte, když máte plné tribuny a můžete před nimi ukázat, co umíte. Když se vám to povede, zažíváte pak ty nejkrásnější okamžiky. A pokud ne, bolí to o trochu víc než obvykle.

Speciálně po covidových letech s prázdnými tribunami je takové prostředí mimořádně vítanou změnou, že?

No jasně. Hned je to o něčem úplně jiném. Covidové roky sice byly pro mě úplně nejúspěšnější, ale až s diváky to je sport v pravém slova smyslu. Už na naši čtvrteční kvalifikaci přišla spousta lidí, včetně dětí. Šel jsem se rozjezdit nahoru nad trať a tam bylo na horním mole x desítek dětí. Lákaly mě, ať přijedu k nim a všechny si se mnou chtěly plácnout. I to je ta přidaná hodnota Augsburgu. Věřím, že pár těch dětiček, které se sem letos přišly podívat, dokážeme nahecovat a začnou samy s vodním slalomem.

Nabudila vás kvalifikace, ve které jste dojel druhý hned za vašim vítězným tréninkovým sparingpartnerem Vítem Přindišem?

Spíš mě uklidnila. Předtím jsem celý rok odjel v takovém permanentním tréninku a věděl jsem, že formu chci časovat až na mistrovství světa. Augsburg je vlastně prvním závodem od olympiády, na který jsem opravdu ladil. Měl jsem předtím v sezoně dobré výsledky i bez toho ladění a tady jsem chtěl vygradovat tu opravdovou top formu. Poslední týdny před šampionátem jsem ji skutečně cítil, jenže pak jsem od dětí chytil malou virózku, která ji poněkud utlumila a cítil jsem se dost hrozně. Až poslední trénink tady byl zase skvělý a kvalifikace mě pak utvrdila v názoru, že jsem na tom fakt dobře. Teď už jen abych tam šel a předvedl to.

jiriprskavec Dobrý start do MS, hladký postup do semifinále z 2. místa hned za @vitprindis Atmosféra byla už dnes super a nemůžu se dočkat soboty

V porovnání s olympijským Tokiem jde o hodně jinou výchozí situaci právě proto, že teď už máte všechny tituly, které může vodní slalomář získat, a jakýkoliv další bude bonus? Pomáhá takové vědomí?

Nevím, ale určitě to je jiné. Tím že už mám i olympijské zlato, tak si letošní sezonu od začátku víc užívám. Jsem vděčný, že pořád mohu vodní slalom dělat na tak vysoké úrovni, a vychutnávám si i s rodinou život kolem vody. Navíc přístup k závodění mám možná letos trochu jiný i proto, že jde o poolympijskou sezonu, ve které se nejede žádná olympiáda, ani olympijská kvalifikace. Prostě mě to letos hrozně baví a těším se na každý další závod.

A chcete vyhrát pochopitelně i ten v Augsburgu...

Vyhrát chce každý. Já chci hlavně předvést zase to nejlepší, co ve mně je. Nevím, jak jsou na tom ostatní, ale ti kluci jsou vážně hrozně silní. Pokud předvedu svůj kvalitní výkon, budu spokojený, i když mi to třeba na vítězství nebude stačit.

Je velmi ojedinělé, aby první dvě příčky v kvalifikaci obsadili kajakáři ze stejné tréninkové skupiny. Hecujete se s Vítkem Přindišem?

Jo, hecujeme. Ale kdyby to takhle dopadlo na konci, já bych i tu dvojku za Vítkem bral. Právě na těch největších závodech si užíváme, že jsme tam v závěrečných bojích o medaile dva, nebo ideálně tři (s Ondřejem Tunkou) a bojujeme spolu proti celému světu. Já i Vítek cítíme formu a doufáme, že aspoň jednomu z nás se ji povede prodat.

Teď jen aby ta hlučná svatba, která se zrovna koná ve vašem hotelu, příliš nenarušila váš spánek před sobotním závodem.

Já spím dobře. S usínáním mívám trochu problém, ale jakmile už spím, jen tak něco mě neprobudí. Kromě Jiříčka (syna), když chce napít. Ten se naučil, jak mě vzbudí vždycky.