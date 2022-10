Mistr světa ve vodním slalomu Přindiš se stal poprvé Kanoistou roku

Přindiš se v hodnocení jednotlivců dostal před letošním ročníkem dvakrát mezi nejlepší trojici. V roce 2017 byl stejně jako na tehdejším MS druhý, o dva roky později obsadil třetí příčku. Tentokrát ho životní úspěch na MS, kde přidal ke třem evropským titulům první světový, vynesl až na vrchol. Vedle zlata z Ausgburgu skončil druhý v celkovém hodnocení Světového poháru. Nevydařilo se mu jen mistrovství Evropy, kde po padesátisekundové penalizaci v semifinále nepostoupil do finále.

Poprvé se prosadil na první místo v nabité konkurenci kanoistických sportů. „Je to hezké v tom, že jsem teď nad klukama, kteří pro mě byli vždycky ty hvězdy. Český svaz kanoistů má teď strašně silné závodníky a závodnice. Vozí se medaile ze světa, Světových pohárů, olympiád. Pepa Dostál, Jířa Prskavec, Martin Fuksa - to jsou kluci, kteří jsou fenomenální a mně se podařilo letos být nad nimi, být nejlepší kanoista. Je to pro mě hezké završení,“ uvedl Přindiš.

Květnový kontinentální šampionát vyhrál jeho tréninkový parťák Jiří Prskavec, který navíc ovládl celkové hodnocení SP. Olympijský vítěz z Tokia letos obsadil ve svazové anketě třetí příčku.

Mezi elitní vodní slalomáře se vklínil Martin Fuksa, který sbíral úspěchy na hladké vodě. Dominoval v jarních závodech Světového poháru a pak získal medaile na obou vrcholných akcích, které v létě následovaly v rychlém sledu. Na mistrovství světa byl na pětistovce i kilometru třetí, na evropském šampionátu skončil druhý na kilometru a pak vyhrál závod na poloviční distanci, čímž do sbírky přidal už jedenáctý titul mistra Evropy.

Nejlepší posádkou se stali Jakub Špicar a Daniel Havel, kteří byli na mistrovství světa na deblkajaku čtvrtí na nově olympijské pětistovce. Nejlepším juniorem byl vyhlášen kanoista Michal Urban, letošní juniorský vicemistr světa ve vodním slalomu.