Litice obhájily halový titul, ve finále proti Bohemians rozhodly nájezdy

Hrdinou nájezdů byl domácí brankář Pažitka, který za svá záda nepustil jediný míček. „Nájezdy jsou loterie. Ale stejně jako v posledním venkovním finále jsme to proti nim dotáhli k titulu,“ hlásil nadšeně útočník Ondřej Sochor, autor druhého litického gólu ve finále.

Sochor byl vítanou posilou v boji o zlato, v rámci studijního programu Erasmus totiž loňský podzim strávil v Portugalsku. „Odehrál jsem tam za tým Casa Pia část venkovní sezony. Ale v hale jsem pouze trénoval, jinak bych nemohl nastoupit v tomhle finále za Litice,“ uvedl třiadvacetiletý forvard.

FinalFour pozemních hokejistů hostila premiérově městská hala na Slovanech. A Litice se nejprve musely prokousat přes semifinále, kde přetlačily bratislavskou Raču 3:0. Všechny branky přitom padly až v závěrečné čtvrtině. „Raču jsme v základní části dvakrát jasně porazili a to jsme z hlav nevyhnali. Tentokrát to bylo drama, hrálo se od branky k brance a měli jsme to velice těžké,“ uznal kouč Levý.

Finále pak nabídlo další skvělou podívanou. Domácí Soukup se blýskl parádní střelou z rohu, gólmani na obou stranách se předháněli v úspěšných zákrocích. Plzeňané si ke konci třetí čtvrtiny vypracovali dvoubrankový náskok, ale klokani snížili a ve 37. minutě Stibor vyrovnal. Duel tak musel jít až do ošemetných nájezdů. „S Bohemkou je to vždycky tvrdé, na klíčové zápasy se umí připravit a dobře nastavit hlavy. Dřív nám to dělalo problémy, ale teď už to asi začínáme zvládat, když jsme proti nim vyhráli už dvě finále,“ usmíval se Sochor.

Final Four halové extraligy pozemního hokeje. Momentka ze zápasu Plzeň-Litice - Rača Bratislava.

Litice zároveň obhájily loňský halový titul, který byl pro klub první v historii. „Oba turnaje byly zcela odlišné. Loni jsem z týmu cítil výjimečnou chemii, proti Rakovníku jsme zlomili semifinálové prokletí a já už si pak byl vnitřně jistý, že to proti Slavii ve finále dotáhneme ke zlatu. Teď jsme byli v jiné pozici, v semifinále jsme navíc soupeře trochu podcenili,“ srovnával Levý.

Už za tři týdny, od 16. do 18. února, se na Slovanech uskuteční další vrcholná akce. Litice si díky loňskému zlatu zajistily účast na turnaji EuroHockey Indoor Club Trophy, v Plzni se představí osm evropských týmů. „Těšíme se, tenhle turnaj budeme hrát poprvé, navíc doma. Doufám, že přijde co nejvíc fanoušků,“ vzkázal Sochor.