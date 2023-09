Pozemní hokejisté Litic vyřídili Rakovník a jsou na čele tabulky

Rakovník po minulé sezoně opustily tři opory, které odešly do zahraničí a oslabený tým na Plzeňany nestačil. Dvakrát se v litickém dresu prosadil slovenský talent Adrián Augustinič, už do poločasu získali hosté dvoubrankový náskok a ve druhé půli na hřišti dominovali a přidali další tři trefy. Poprvé v sezoně se trefil Gerlický, nejlepší střelec minulého ročníku extraligy.

„Ještě musíme útočné akce pečlivěji dotáhnout do konce, se silnějším soupeřem by nás jejich neproměňování velmi mrzelo. Teď nás čeká Praga, zatím poslední celek tabulky. Poté Slavia, Hradec Králové a pak už zamíříme do Barcelony k našemu debutu v nejvyšší evropské soutěži. Hrozně to letí a my potřebujeme být co nejlépe připraveni,“ konstatoval plzeňský trenér.

V Rakovníku se v rámci druhého extraligového kola představily také litické ženy a po výsledku 3:3 zapsaly další remízu. „Hráčky podaly velmi dobrý kolektivní výkon, především začátek a konec utkání byly zcela v naší režii. Rakovník nám bohužel dal lekci z produktivity. Nezbývá než se soustředit na důležité venkovní dvoukolo za dva týdny proti pražské a hradecké Slavii, už je třeba začít vyhrávat,“ mínil litický kouč Adam Uhlíř.