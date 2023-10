Pozemní hokejisté Litic po zápasech v Barceloně. Zážitek i velká škola

Premiéru v Euro Hockey League, nejprestižnější evropské klubové soutěži, mají za sebou pozemní hokejisté plzeňských Litic. V Barceloně se představili v nabité konkurenci ve dvou duelech. Nejprve svedli vyrovnanou bitvu se skotským týmem Western Wildcats, kterému podlehli 1:3. Poté přišla velká hokejová škola, Litice utrpěly debakl 1:17 s nizozemským Bloemendaalem, v jehož kádru jsou hráči se zkušenostmi z olympijských her, mistrovství světa či nejvyšší divize evropského šampionátu.

„Je úžasné být s nimi na hřišti, ale je nemožné je zastavit nebo jen zpomalit. To je úplně jiný svět profesionálního pozemního hokeje a ještě v té nejvyšší kvalitě,“ uznal manažer plzeňského týmu Jan Dolejš.

V prvním utkání proti Skotům podaly Litice odvážný výkon. Soupeře zaskočily aktivní hrou a dobrým presinkem. Plzeňští také dokázali v prvním poločase odpovědět na vedoucí gól soupeře, po centru Bendy prošel kapitán Uhlíř přes polovinu hřiště a technickou střelou srovnal. „Dostal jsem míček do otevřené obrany, měl jsem prostor na forhend, tak jsem tam vběhnul. Moje nahození ještě tečoval obránce a trochu se štěstím to skončilo v brance,“ okomentoval svoji branku Adam Uhlíř.

Ještě předtím Sochor trefil břevno a také ve druhé půli byla hra vyrovnaná. Litičtí však soupeři darovali tři trestné rohy a z nich dvakrát inkasovali. „Utkání se odehrálo ve vysokém tempu, na konci druhé půle jsme už tahali nohy. Ale zápas to byl parádní, obrovský zážitek. Skoti měli více ze hry, ale do vyložených šancí jsme je nepouštěli. Všechny góly nám dali z trestných rohů, škoda že jsme to nepohlídali. Ale soupeř byl asi o něco lepší a zaslouženě vyhrál,“ doplnil Uhlíř.

Druhý den už to však pro Litice byla ve Španělsku hodně divoká korida. Bloemendaal, vítěz posledních dvou ročníků této soutěže, zcela dominoval. „Věděli jsme, že nás čeká těžký zápas, ale na takový kolotoč jsme asi nebyli připraveni. Bylo to opravdu náročné. Naplno se ukázal rozdíl mezi profesionály a amatérskými hráči, jako jsme my. Schytali jsme debakl, ale také dali gól, historicky první holandskému soupeři. Eda Gerlický nějak utekl do brejku a bekhendem zakončoval kolem gólmana,“ popisoval litický záložník Jakub Koryťák.

Pozemní hokejisté Litic tak okusili atmosféru velkého turnaje a potkali se s nejlepšími hráči tohoto sportu. „Dvakrát jsme prohráli, ale byl to pro nás neskutečný zážitek a hlavně zkušenost s mezinárodním hokejem. Budeme dělat všechno pro to, abychom se na takový turnaj znovu dostali,“ slíbil Koryťák.