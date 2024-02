Pozemkáři Litic obsadili třetí místo v Evropském poháru

„S výsledkem jsme spokojeni, naším cílem bylo soutěž udržet a to se podařilo,“ hlásil litický kapitán Adam Uhlíř. Ten byl navíc vyhlášen nejlepším hráčem turnaje. „Je to určitě příjemné, ale nezakládám si na individuálních oceněních, protože hrajeme kolektivní sport. Ale je to potěšitelný obrázek toho, že se mi turnaj vydařil,“ konstatoval Uhlíř.

Zúčastněné týmy změřily síly ve dvou skupinách, z nichž první dva postupují do finálové čtyřky. Litičtí do bojů vstoupili dvěma pátečními zápasy. Na úvod zdolali Kodaň a ve druhém utkání smolně remizovali s ukrajinskou Vinnicou, když vyrovnávací branku inkasovali v poslední sekundě. Přesto si ale účast v horním kříži zajistili sobotním vítězstvím se skotským Wildcats a mohli pomýšlet i na postup do nejvyšší evropské divize.

„Škoda utkání s Ukrajinci, tam jsme byli lepší, ale dostali jsme branku v poslední možnou chvíli. Vítězstvím se Skoty jsme se naštěstí vyhnuli sestupovým příčkám a to nás uklidnilo,“ připomněl Uhlíř.

Ve finálové skupině nejprve Litice zdolaly portugalskou Lousadu, když těsnou výhru urvaly po trestném rohu až v samotném závěru utkání. Poslední duel pak sehrály se švýcarským Rotweiss Wettingen a byla z toho nakonec jediná porážka v celém turnaji 4:7.

„Švýcaři byli určitě nejhokejovějším týmem na turnaji. V posledním zápase rozhodla zkušenost, udělali jsme hodně trestných rohů, které tak zkušený soupeř dokázal využít a zaslouženě vyhrál,“ doplnil Uhlíř.

To znamenalo konečnou třetí příčku pro svěřence litického trenéra Tomáše Levého. „Hráli jsme poprvé takovou soutěž a jsem rád, že se podařilo splnit základní cíl – udržet účast i v příštím ročníku. Možná jsme dojeli na to, že nám chybí zkušenosti z tak velkých turnajů,“ připomněl Levý.

Pozemní hokejisté z plzeňských Litic slaví gól.

„Měli jsme v hlavách, že musíme skončit do čtvrtého místa, abychom se vyhnuli sestupu, proto byl hodně těžký zápas se Skoty. Ten jsme k naší spokojenosti zvládli a postoupili z druhého místa. Škoda, že jsme si nechali utéct závěr utkání s ukrajinským týmem, to nás nakonec stálo postup do nejvyšší divize,“ mrzelo kouče Litic.

Elitní skupinu si pro nadcházející ročník zajistila spolu se Švýcary právě ukrajinská Vinnica. „Porce pěti utkání během necelých tří dnů je neuvěřitelná a bylo těžké se znovu motivovat. Pár zápasů se pro nás nevyvíjelo dobře, ale kluci to zvládli a je z toho krásné třetí místo,“ uzavřel Tomáš Levý. Pozemní hokejisty zanedlouho čeká příprava na venkovní sezonu, která startuje v dubnu.