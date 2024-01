Pozemní hokejisté Litic o víkendu zabojují o další halový titul

„Doufám, že nás přijde podpořit co nejvíce diváků a využijeme domácí prostředí. Uvidíme, jak velká výhoda to pro nás bude, protože to zažijeme poprvé,“ říká před turnajem litický trenér Tomáš Levý.

V sobotu a v neděli odehrají svá semifinálová i finálová utkání rovněž týmy starších žákyň a žáků, dorostenek a dorostenců. Ale hlavní pozornost míří na mužský vrchol. Litice v loňské sezoně, kromě titulu v olympijském, tedy venkovním pozemním hokeji, dokázaly triumfovat také v hale. Teď se pokusí úspěch v zimní variantě sportu, která má nejen v Evropě velmi silné zázemí, zopakovat.

Před rokem dokázali pozemkáři Litic nejprve v semifinále porazit nebezpečný Rakovník, ve finále pak přetlačili favorizovanou Slavii Praha. Letos Plzeňané poprvé vyhráli základní část, když v posledním dvojkole po mocném finiši zdolali oba pražské rivaly Bohemians i Slavii. Tím získali do sobotního semifinále papírově nejslabšího účastníka, bratislavskou Raču. Pokud uspějí se slovenským klubem, čeká je nedělní finále.

„Rača je náš první cíl, ale nebudeme to mít jednoduché. Je třeba mít dobré nastavení v hlavě a připravit se na styl soupeře,“ uvědomuje si Levý. „Obdivuji Raču, která v pozemním hokeji na Slovensku nemá konkurenci, hraje českou ligu a každý týden musí na cestě k zápasům absolvovat velké vzdálenosti,“ vyzdvihl trenér Litic.

Zpestřením mezi semifinálovými boji bude přátelské utkání žen mezi Českou republikou a Kanadou, které startuje v sobotu od 15.30 hodin. Sobotní večer pak nabídne největší společenskou akci pozemního hokeje – Zlatý zobák. V litickém kulturním domě proběhne vyhlášení druhého ročníku ankety o nejlepšího hokejistu a hokejistku, talenta chlapců a dívek, rozhodčího, trenéra a klubu roku.