Pozemní hokejisty z plzeňských Litic čeká EHL v Barceloně

Tu hrají profesionálové z celého světa, sportovci se zkušenostmi z olympijských her, z mistrovství světa či jednotlivých kontinentů. Proti nim bude stát parta čirých amatérů, kteří svůj milovaný sport dělají po práci, ve volném čase.

„Je to pro nás mimořádná výzva. Hrát proti top hráčům Evropy a vlastně i světa. Hlavně týmy z Holandska, Belgie, Německa a Anglie jsou nabyté nejen svými šikovnými hráči, ale doplňují je často ty největší hvězdy z nejrůznějších koutů světa. Těšili jsme se na jarní turnaj Trophy I., kam jsme na základě letošních výsledků postoupili. Už tento samotný turnaj by byla obrovská sportovní výzva. Ale český koeficient rozhodl o tom, že jsme ještě o soutěž výš a vlastně úplně nejvýš. Čeká nás něco, na co budou kluci vzpomínat celý život. Chceme obstát co nejčestněji, už teď se těšíme na hřiště,“ popisuje účast týmu v soutěži trenér Tomáš Levý.

Čest pořádat první kolo v termínu 6. až 8. října dostal barcelonský Real Club de Polo, jeden z nejúspěšnějších španělských celků. Kromě čtyř zástupců nejlepších pohárových zemí, klubů Pinoké (Holandsko), Rot-Weis Kolín (Německo), Gantoise (Belgie) a Club de Campo Madrid (Španělsko), které jsou nasazeny přímo do kola druhého, se prvního kola zúčastní následující týmy: SV Kampong Utrecht, HC Bloemendaal (Holandsko), Mannheimer HC, Harvestehuder (Německo), Royal Lépold, Waterloo Ducks (Belgie), Real Club de Polo Barcelona (Španělsko), Old Georgians, Holcombe (Anglie), CA Montrouge, Racing Club de France (Francie), Post SV (Rakousko), Western Wildcats (Skotsko), Banbridge (Irsko), Rotweiss Wettingen (Švýcarsko) a tým TJ Plzeň Litice.

O jiné dimenzi pozemního hokeje v podání zmíněných týmů hovoří výsledek pražské Slavie z loňského ročníku EHL. Prohrála holandským Pinoké 0:16.

Český tým pozemního hokeje z Plzně-Litic slaví domácí titul.

V prvním kole na sebe narazí šestnáct týmů z jedenácti zemí a každý sehraje dvě utkání. Vítězné týmy čeká hned následující den další utkání, a pokud uspějí, postoupí k nasazeným celkům. Poražení pak budou hrát o body do národního koeficientu. Losování proběhne již ve středu v Barceloně a TJ Plzeň Litice pravděpodobně narazí na holandský, německý, belgický nebo španělský tým, tedy na hráče z těch nejvyspělejších zemí Evropy z pohledu pozemního hokeje.