S děvčaty se mi pracuje lépe, říká kouč Sáblíkové. Jak zrál jejich vztah?

Ostatní sporty

Dalších 21 fotografií v galerii Trenér Petr Novák a jeho svěřenkyně Martina Sáblíková na olympijských hrách v Soči. | foto: Profimedia.cz

dnes 12:00

Jeden by nespočítal, kolik vyhrála rychlobruslařka Martina Sáblíková zlatých medailí a kolikrát kde zlomila světový rekord. Co je ale evidentní, že s jejími úspěchy je spjatý on, trenér Petr Novák.