Sáblíková o izolaci: Máme tréninkový plán, ale je to ubíjející

Les, rotoped a laminátová deska.

Tato stanoviště využívá Sáblíková k udržování kondice i během nouzového stavu. Společnost jí v domě dělá reprezentační kolegyně Nikola Zdráhalová, se kterou podstupují upravený režim přípravy.

„Jak nemůžeme být celý tým pohromadě, tak je to hrozně velká improvizace,“ sdělila Sáblíková ČTK. „Normálně bychom se příští týden všichni sešli s děckama, jeli bychom na kolo nebo bychom trénovali dohromady. Teď ale nemůžeme.“

Trojnásobná olympijská vítězka se tak vrací k pomůcce ze začátku kariéry, laminátové desce. „Zařazujeme ji v přípravě i teď, například na začátku sezony nebo letos před mistrovstvím světa v Hamaru, kdy jsme se vrátili domů a neměli led. Ale moc času na ní nestrávím. Teď se to asi změní.“

Další významnou součástí tréninku je pro Sáblíkovou cyklistické kolo, nyní alespoň rotoped. A česká rychlobruslařka přiznává, že uvažuje o znovuobnovení své aktivní účasti v závodech. Samozřejmě jen virtuálních.

„Už jsem o tom přemýšlela, a dokonce jsem si jednu aplikaci stáhla. Zatím jsem se ještě nezkoušela připojit a jet s nimi. Kolo mám ráda a trávím na něm dost času, takže to možná zkusím,“ přemítá.

Ovšem stejně jako všem sportovcům i obyvatelům Česka, aktuální krize jí není příjemná. „Je pravda, že takhle jsem si odpočinek nepředstavovala,“ přiznává. „Čekala jsem, že budu týden dva doma a uspořádám si věci. Tohle je trošku čára přes rozpočet. Člověk se musí pořád pohybovat doma, maximálně si zajít nakoupit. Dodržuji pravidla stejně jako ostatní.“



Přesto najde v nutnosti trávit většinu času doma pozitiva. „Díky omezením mám teď hodně času, takže se snažím dohnat resty. Nejde zveřejňovat fotky, co člověk dělá v přírodě. Proto videa. Všichni víme, že musíme být doma. Jsme v tom společně,“ uvědomuje si.

A přestože opatření proti šíření koronaviru konec rychlobruslařské sezony nezasáhla, přípravu na tu novou budou muset reprezentantky absolvovat v jiné podobě, než jsou zvyklé.

„Až to bude možné, tak budeme mít tréninkový kemp v České republice. Člověk ale neví, kdy to bude. Snažím se na to nemyslet. Dostali jsme tréninkový plán, ale je to ubíjející. Musíme se držet na jednom místě, na což nejsem zvyklá,“ popisuje Sáblíková.

„Potřebujeme naplánovat soustředění, ale i Petr (trenér Novák) je zahnaný do kouta. Nemůže udělat nic. Bavíme se o tom, jaká bude situace. Asi půjdeme den ze dne a podle toho, jak se budou měnit pravidla, budeme vše upravovat,“ dodává majitelka 21 zlatých medailí ze světových šampionátů.