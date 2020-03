Potřinácté královnou? Myslela jsem si, že prvenství je fuč, smála se Sáblíková

Tak jaký to pro vás byl závod?

Hrozně těžký. Jelo se mi dobře přibližně prvních dvě stě metrů (smích). Pak to stálo za starou bačkoru. Celý závod jsem se trápila. A když jsem pak viděla, jak jede Kanaďanka Isabelle Weidemann, byla jsem si jistá, že prvenství ve Světovém poháru je fuč a určitě mě přeskočí. Nakonec mě čtyři body nechaly ve vedení, za což jsem moc ráda. Protrpěla jsem si to od začátku do konce, vlastně už od rozjíždění.

Při kterém jste upadla…

Nechápala jsem, jak se to stalo, bylo to docela vtipné, na druhou stranu to pak byl hrozný boj a nervy. Možná šlo o důsledek posledního závodu, bylo to zvláštní finále sezony.

Ovlivnil vás ten pád? Když jste vstala, jen jste kroutila hlavou.

No říkala jsem si, že to snad už ani není možné, protože jsem celou sezonu nespadla, a pak před posledním závodem sezony a před plnou halou jsem se najednou ocitla na ledě. Sama sobě jsem se smála.

Martina Sáblíková na tříkilometrové trati v Heerenveenu.

Když jste pak sledovala Isabelle Weidemannovou v poslední rozjížďce, měla jste spočítané, jestli vám čtvrté místo stačí?

Neměla, opravdu ne. Soustředila jsem se na to, že nesmím prohrát s Ivanie Blondinovou a když to klaplo, oddechla jsem si. Když jsem pak ale sledovala Isabelle, byla jsem si jistá, že je to v háji, že to prvenství je o pár bodů fuč. Myslela jsem si, že i tak potřebuju dojet třetí. Pak se ale výsledky objevily na tabuli a já viděla, že jsem o čtyři body vyhrála. Byla jsem moc ráda.

Byla to pro vás nejdramatičtější koncovka Světového poháru?

Určitě. Kdybych jela v poslední jízdě, ještě bych možná dokázala dojet na třetím místě, ale takhle jsem čekala, jaké výsledky na tabuli skončí.

Zpravodajství Sáblíková posunula svůj rekord. Potřinácté kraluje Světovému poháru

Co pro vás znamená třináctý titul?

Jsem moc ráda za celou sezonu, tohle je bezvadná tečka. Bylo to napínavé až do konce a jen to ukazuje, jak je pole vyrovnané. Každý závod může vyhrát někdo jiný. Neuvěřitelně se to mixuje, jeden den vyhrajete, další jste sedmý.

Stala jste se znovu mistryní světa, stříbro jste brala na tříkilometrové trati, teď třinácté prvenství ve Světovém poháru. Velká spokojenost s celou sezonou?

Jasně, super, byla to výborná sezona. Při rozcvičce jsem si uvědomila, že za 55 minut to zase všechno skončí, což bylo trochu deprimující. Ten kolotoč mi bude chybět.

Co máte v plánu teď?

Těším se, že budu konečně chvilku v kuse doma, protože jsem byla pořád pryč. Dopřeju si čtrnáct dní domácí pohodu, kdy můj život nebudou řídit brusle.

Dovolená bude?

Moje dovolená je jasná – nikam nejezdit, ležet doma a dát si nohy nahoru. Nic naplánovaného nemám. Zatím nemám ani termín, kdy začne příprava.