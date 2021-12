Brady vyšel po 15 letech naprázdno. NFL bojuje s omikronem a klopýtá k play off

Základní část NFL je nekompromisní. Tři kola před koncem má jistý postup pouze jeden tým. Některým týmům se povedlo otočit nevydařený start do sezony a nyní směřují k play off v plné síle. Třeba Kansas City Chiefs, kteří po úvodních sedmi zápasech měli bilanci 3-4. Nyní je tým kolem Patricka Mahomese zpět na prvním místě konference AFC s bilancí 10-4.

Davante Adams (nahoře), Lucas Patrick (dole) a Jon Runyan (vlevo) slaví úspěch Green Bay Packers.

Vedle Packers mají postup do play off pevně v rukách také Dallas Cowboys. Ti si ve své divizi hlídají velký náskok. Podobně jsou na tom také obhájci Tampa Bay Buccaneers. Jenže i oni ukázali, že cesta do play off bude plná překážek.

Buccaneers o víkendu proti diviznímu rivalovi New Orleans prohráli 0:9. „Prakticky nic jsme neudělali správně. Přál bych si, aby to byla jen jedna věc, ale bylo toho hodně. Musíme se hodně zlepšit, abychom začali dávat body. Bez bodu se vyhrát nedá,“ okomentoval quarterback Tom Brady nevydařený zápas. Naposledy odešel ze hřiště bodově naprázdno před dlouhými 15 lety.

Brady a jeho Bucs prohráli se Saints v základní části čtyři zápasy v řadě a všechny o více než osm bodů.

Nasupený Tom Brady ztrestal za nezdary tablet:

Podobně neslavně skončili v posledním odehraném zápase Arizona Cardinals. Suverén úvodní poloviny sezony nečekaně nestačil na Detroit Lions, kteří patří k nejhorším týmům letošního ročníku. Aspirant na vítězství v konferenci navíc prohrál s vysokým rozdílem 12:30.

Patnácté kolo tak uštědřilo velkou ránu v ambicích Toma Brady a Kylera Murrayho na trofej pro nejužitečnějšího hráče ligy.

Klíč do play off: zdraví a negativní

Každou sezonu je klíčovým faktorem zdraví. Kvalitnímu týmu, kterému se vyhnou zranění, má velkou šanci na úspěch. Naopak často dobře rozjetou sezonu zazdí vyřazení klíčových hráčů. O tom by letos mohli vyprávět Baltimore Ravens, které kosí zranění celou sezonu. Navzdory tomu jsou stále v solidní pozici pro postup.

Podobně smolně na tom jsou Tennessee Titans. Ti na první příčce konference AFC přišli na zbytek základní části o svou hlavní hvězdu, running backa Derricka Henryho a pomalu se propadají tabulkou níž a ještě se musí strachovat o postup.

Letošní závěr sezony ale neovlivní pouze zranění. Covid v posledních dnech udělal v NFL pořádnou paseku a výrazně promluvil do průběhu patnáctého kola. Tři zápasy se musely odkládat a například Cleveland Browns klíčový post quarterbacka nasadili až svou třetí volbu Nicka Mullense. I výrazně oslabení pak prohráli s Las Vegas Raiders pouze 14:16.

NFL dlouho vzdorovala posouváním zápasů kvůli pozitivním výsledkům na koronavirus, ale před patnáctým kolem testy v týmech odhalily celkem 160 pozitivních výsledků mezi hráči, trenéry a personálem.

„Nemyslím si, že jsme mohli předvídat v jakém rozsahu nás omikron zasáhne,“ okomentoval situaci zdravotní šéf NFL Allen Sills. „Je to, jako kdybychom se potýkali s novou nemocí. Myslím, že musíme zahodit náš stávající plán a přijít s plánem novým, protože máme proti sobě jiného soupeře,“ vysvětlil Sills sportovní metaforou.

Na cestě do play off tak týmy potřebují udržet formu, zdraví a hlavně zůstat negativní. To je v dnešní době základ úspěchu.