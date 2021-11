Oplácaný mladík nahradil Bradyho a válí. NFL není jen pro svalovce

Jones svým stylem připomíná quarterbacky z předchozí generace. Peytona Manninga, Drewa Breese nebo Toma Bradyho. Legendární quarterbaci, kteří svou hru založili na chytrosti, geniálním čtení hry ve zlomcích vteřin a přesnosti passů.

Jakmile se tyto legendy rozběhly s míčem, byl rozdíl v jejich rychlosti oproti zbytku téměř až groteskní. „Počítačem“ v hlavě nahrazovali sílu, rychlost a svaly.

V posledních letech se ale útoky týmů NFL začaly přizpůsobovat univerzitnímu fotbalu, kde quarterback musí být rychlý a nebezpečný po zemi s míčem možná ještě více než při házení.

