Bitva titánů pro Bills. Chiefs trápí tragická obrana a Mahomes chybuje

Po pěti kolech mají Chiefs na kontě tři prohry, tedy o jednu víc než v celé loňské sezoně. V souboji dvou hlavních favoritů nestačili na Bills, kteří se výhrou nad Chiefs 38:20 důrazně přihlásili o výměnu stráží na čele konference AFC.

Dříve dlouho trápící se Bills už loni ukázali, že s quarterbackem Joshem Allenem a trenérem Seanem McDermottem mohou pomýšlet na nejvyšší příčky.

Bills mafia, jak se přezdívá fanouškům týmu, tak po dlouhém období bídy mají důvod k radosti. Bills byli naposled v Super Bowlu v sezoně 1993, když se do finálového zápasu probojovali počtvrté v řadě. Ani jednou ale nedokázali Super Bowl vyhrát.

Tohle prokletí je pronásledovali další dvě dekády. Až dnes se zdá, že Bills mají konečně tým s šancemi na celkové vítězství.

Samotní hráči Bills ale po odplatě po loňském vyřazení z play off brzdí euforii. „Je to jeden zápas a nebudeme z toho dělat víc, než to je. Do konce sezony zbývá ještě spoustu zápasů a potřebujeme nastřádat výhry. Co vím, tak čtyři výhry v sezoně vás do play off nedostanou,” brzdil vlnu euforie po výhře nad Chiefs Josh Allen.

Allen, který v loňské sezoně prohrál dva zápasy proti Chiefs, vedl svůj tým proti Chiefs vzduchem i po zemi. Po loňské vydařené sezoně, která mu vynesla nový kontrakt na 258 milionů dolarů, také letos hraje na vysoké úrovni a v Buffalu tak musí myslet na Super Bowl.

Bills si výhrou na hřišti Chiefs upevnili silnou pozici v konferenci AFC. Kromě účasti v play off by si jistě rádi zajistili výhodu domácího hřiště. Atmosféra na jejich promrzlém stadionu může hrát ve vyřazovacích bojích roli.

Chiefs jsou po pěti kolech na posledním místě divize a momentálně největší jejich starostí bude nastartovat hvězdný tým zpět k příčkám zajišťující play off. I po nevydařeném startu je ale místo na trůnu konference AFC stále vyhrazeno týmu Patricka Mahomese. Podaří se nejlépe placenému hráči NFL dostat zpět Chiefs na čelo ligy? Nebo je řada na hladové Bills? Nic netrvá věčně a v NFL to platí dvojnásob.