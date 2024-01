Kansas City bude v Super Bowlu obhajovat titul, vyzve ho San Francisco

Kansas City Chiefs mohou obhájit triumf v zámořské lize amerického fotbalu NFL. V semifinále play off porazili Baltimore Ravens 17:10 a Super Bowl si zahrají počtvrté za posledních pět let. Jejich soupeřem budou 11. února v Las Vegas hráči San Francisco 49ers, kteří zvítězili nad Detroit Lions 34:31 poté, co během osmi minut třetí čtvrtiny zlikvidovali sedmnáctibodové manko.