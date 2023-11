NFL (opět) v Německu. A co Bundesliga v Americe? Zatím nereálné, zdá se

Není náhodou, že obě letošní utkání - jedno minulou neděli, následující neděli přijde na řadu druhé - hostil po loňských zajížďkách do Mnichova a Düsseldorfu právě Frankfurt.

Město na Mohanu bylo léta domovem nejsilnějšího týmu amerického fotbalu v Evropě, žije v něm početná komunita potomků amerických vojáků a především tam naleznete i sídlo DFL (Deutsche Fussball Liga), která řídí německé fotbalové soutěže.

Právě spojení bundesligového vedení se šéfy NFL v posledních letech výrazně zesílilo. Paradoxně díky koronavirové pandemii, kdy si v zámoří nechali od svých německých kolegů radit, jak ligu po vynucené pauze co nejrychleji opět restartovat.

O střetnutí NFL v německých velkoměstech je ohromný zájem, o lístky dosud pokaždé žádaly skrze webové prohlížeče miliony příznivců. Což logicky zaujalo i reportéry zámořských médií, kteří se rázem začali více zajímat o potenciální propojení evropského sportu s USA.

Třeba Sebastian Stafford-Bloor, fotbalový redaktor renomovaného serveru The Athletic, přišel s hypotézou, že by se měla Bundesliga po marketingové stránce inspirovat právě NFL.

„Značka NFL? Hlasitá, drzá, barbarská. Německý fotbal, který musí na dálku konkurovat anglické Premier League, by měl její příklad následovat,“ píše ve svém textu.

Později byla tato citace upravená, nyní je tak doplněná ještě o následující slova: „...ale šetrnějším způsobem a bez znevažování původních kultur.“

To může znamenat víc věcí. Ani ve Frankfurtu si fanoušci Kansas City Chiefs neodpustili kontroverzní Tomahawk Chop, pohyb pravicí kupředu, který údajně uráží indiánské obyvatelstvo. Navíc právě v Německu může vzhledem k historickým okolnostem působit trochu prazvláštně.

Tomahawk chop v podání příznivců Kansas City Chiefs.

Další význam můžeme hledat v tom, že kompletní amerikanizací by Bundesliga zavraždila samu sebe. V povzbuzování navíc Němci nezaostávají, vždyť tamní fotbalová utkání jsou atmosférou vyhlášená. Zato NFL umí být strohá.

„NFL byla hlučnější, ale to bylo i díky větší kapacitě a zatažené střeše,“ vypráví pro iDNES.cz český fanoušek Petr, který během jediného víkendu navštívil bundesligový duel Hoffenheim - Leverkusen a následně i výjezdní zápas amerického fotbalu Kansas City Chiefs - Miami Dolphins. „Jiné je to v dávkování. Při Bundeslize fandí oba kotle nepřetržitě, při NFL jde víc o konkrétní povedené akce. Jen občas někdo roztleskal Let’s Go Chiefs nebo Let’s Go Dolphins.“

V jedné zásadní věci se mimochodem NFL inspirovala právě Bundesligou. Konkrétně formátem Konferenz, kdy stanice ARD vysílala všechny souběžně hrané zápasy v rámci jednoho přenosu a jen přepínala mezi tím nejzajímavějším, co se zrovna na stadionech dělo.

Liga amerického fotbalu formát částečně okopírovala a vznikla RedZone. Princip je stejný, navíc jde o jediný způsob, jak se při sledování NFL vyhnout reklamám. Mediální kolos ESPN, který vlastní bundesligová práva, podobné vysílání nazvané Goal Arena nabízí divákům na zámořském trhu od startu probíhající sezony.

Když se tedy spojení osvědčilo a utkání NFL v Německu táhnou, proč to nevyzkoušet i naopak? Ne všechna bundesligová města mají o spolupráci zájem, třeba v Dortmundu nechtějí o hostění zápasu amerického fotbalu ani slyšet, natož o sehrání ligového duelu v Americe.

Frankfurt ozdobily helmy týmů amerického fotbalu z NFL.

„Pochybuju, že by si mohl Dortmund s libovolným týmem NFL nějak navzájem pomoci. Tady nemá americký fotbal tradici,“ myslí si Carsten Cramer, jednatel fotbalové Borussie, na jejíž stadion by se zároveň hřiště ani nevešlo. „Ale zároveň Mnichov ani Frankfurt nekritizuju, že zápasy pořádají.“

Není to ale bez potíží. Když se loni v Bavorsku proháněli američtí fotbalisté Tampa Bay Buccaneers a Seattle Seahawks, řešil Bayern měsíce nepříjemné potíže s poničeným a nekvalitním trávníkem.

Ale zpátky k myšlence o Bundeslize za mořem. „Tohle není liga s velkými hvězdami,“ přemítá novinář Stafford-Bloor. „Nemůžete čekat, že její hráči budou v cizích zemích generovat ohromné reklamní zisky.“

Podívejme se však na situaci německýma očima. Potřebuje skutečně Bundesliga vyrážet do zahraničí, když jsou tribuny jejích arén neustále našlapané a má největší průměrnou návštěvnost ze všech soutěží v Evropě (téměř 43 tisíc)? Zřejmě těžko.

A tak se cesta do USA ještě nějakou dobu nebude. Momentálně se zdá, že spíš NFL potřebuje Německo, aby posílila svou pozici na evropském trhu, než že by Bundesliga potřebovala Ameriku.