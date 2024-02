Super Bowl je i zápas reklam. Letos se v nich vrátí dvojice ze seriálu Přátelé

Loňské velké finále zhlédlo jen na stanici Fox přes 113 milionů diváků, globální čísla jsou však ještě vyšší a podle agentury Reuters se každým rokem zvyšují.

To se promítá i do cen vstupenek pro ty, kteří si chtějí dopřát zážitek přímo na stadionu. Vstupenkový portál StubHub předpovídá, že letošní ročník Super Bowlu by mohl být tím nejdražším v historii. Průměrná cena jedné vstupenky se totiž pohybuje okolo 8 600 amerických dolarů, což je v přepočtu téměř 200 tisíc korun.

„Vidíme, že poptávka po lístcích stále roste. Oproti loňskému roku je mnohem vyšší. Letošní Super Bowl se může stát tím nejdražším v historii,“ řekl Reuters mluvčí StubHubu Adam Budelli.

O trofej letošního vítěze NFL se utkají celky Kansas City Chiefs a San Francisco 49ers. Hrát se bude na Allegiant Stadium v Las Vegas. Duel startuje v noci na pondělí 12. února v 0:30 našeho času. O tradiční poločasovou show se má postarat zpěvák Usher.

Divácká oblíbenost finále ligy amerického fotbalu NFL se propisuje i do cen reklamních spotů. O ty je totiž mezi firmami tradičně velký zájem. Půlminutový reklamní prostor zájemce letos vyšel i na sedm milionů dolarů, což je v přepočtu zhruba 162 milionů korun. Další desítky milionů dolarů stojí také výroba reklamy samotné.

Diváci nadcházejícího zápasu se mohou v reklamách těšit i na několik sportovních hvězd, třeba na Davida Beckhama v reklamě na službu Uber Eats či Lionela Messiho propagujícího pivo Michelob Ultra. Chybět nebudou ani populární herci, mezi nimi i Martin Lawrence (Oikos yogurt), Jason Momoa (T-Mobile), Chris Pratt (Pringles) nebo Christopher Walken (BMW).

Dvojice ze seriálu Přátelé překvapila

Oproti minulým letům je většina reklamních spotů tentokrát známá už dopředu. Dříve se reklamní spoty tajily, dnes se ale o nich ví už před utkáním. Marketéři začali v reklamách mnohem častěji využívat i QR kódy, díky nimž zájemci mohli v minulosti nakoupit třeba kryptoměny nebo mexická avokáda. Na podobné možnosti se mohou diváci těšit i letos.

Diváci se letos dočkají i poměrně nečekaných shledání. V reklamě rozvozové služby Uber Eats totiž kromě Davida Beckhama a jeho manželky Victorie vystoupí i slavná dvojice z oblíbeného seriálu Přátelé: Jennifer Aninstonová a David Schwimmer. Více než dvacet let po závěrečné řadě se tak Ross a Rachel spolu opět sejdou na jednom „plátně“.

Reklama rozvozové služby Uber Eats ale bojuje i s vlnou kritiky. Jeden z účinkujících v ní totiž zlehčuje alergickou reakci na arašídové máslo. Třeba vedení charitativní organizace Food Allergy Research & Education uvedlo, že je tímto přístupem společnosti Uber Eats překvapené a zklamané.