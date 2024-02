Knedla byl při debutu na MS sedmý, Seemanová prošla do finále jako čtvrtá

Knedla se po juniorských medailích a třech finále na prosincovém mistrovství Evropy v krátkém bazénu prosadil i do finále globální plavecké akce. „Byl to stres. Ještě včera jsem si říkal, že do toho půjdu s čistou hlavou, ale před startem jsem se docela stresoval a snažil jsme se z toho dostat. Myslím, že se to povedlo, že jsem do toho dal všechno,“ přiblížil Radiožurnálu Sport.

Knedla vstoupil do finále odvážně. Po padesáti metrech obracel jako čtvrtý. V závěru se ale propadl na sedmou příčku. „Teď v tom chybí ještě ta výdrž, je začátek sezony. Bolelo to, bolelo to docela dost, ale fajn. Myslím, že start do olympijské sezony nemohl být lepší,“ pochvaloval si talentovaný plavec. Těšil se na sprinterskou padesátku, kde by se rovněž rád prosadil do finále.

Nejlepší výsledek na MS zapíše největší česká naděje Seemanová. Ta je sice na dvoustovce mistryní Evropy z roku 2021 a šestou ženou OH v Tokiu, ale v dlouhém bazénu jí finále MS unikalo. V roce 2019 i 2023 byla devátá, loni ve Fukuoce o setinu sekundy. „Samozřejmě mám radost. Určitě to byl můj cíl, se kterým jsem sem jela. Je to vynahrazená Fukuoka za mě,“ radovala se třiadvacetiletá plavkyně.

V semifinále se snažila držet stříbrné olympijské medailistky Siobhan Haugheyové z Hongkongu. Nakonec dohmátla těsně za ní na třetí příčce. Obě předstihla nakonec nejrychlejší žena semifinále Erika Fairweatherová, mistryně světa z kraulařské čtyřstovky. Ze druhého semifinále se před Seemanovou dostala jen Australanka Shayna Jacková.

Hunter Armstrong na MS v Dauhá před závodem na sto metrů znak

Ve finále bude česká plavkyně jednou ze dvou Evropanek s Maďarkou Nikolett Padarovou. „Jsem hrozně ráda, že si finále zaplavu. Ty holky jsou neskutečné. Každá z nich má v sobě něco extra a finále může dopadnout jakkoliv,“ řekla Seemanová. Vedle šestého místa z OH má na kontě i pátou příčku z MS v krátkém bazénu v roce 2022.

Nevzdává se ani vidiny medaile, kterou v bazénu pro Česko na MS získala jen v roce 2003 stříbrná Ilona Hlaváčková na 50 metrů znak. „Kromě Eriky, která teď odskočila, jsme všechny v jedné vteřině. Určitě tam nejdu s tím, že chci medaili, ale určitě nejdu ani s tím, že chci doplavat šestá nebo pátá. Jdu tam s tím, že každou z těch holek chci porazit a chci do toho dát opravdu všechno, co budu mít,“ prohlásila Seemanová, kterou finále čeká ve středu v 17:17 SEČ.

Třetí český zástupce v dnešním finálovém bloku v Dauhá Ondřej Gemov měl k finále daleko. Na 200 metrů motýlek v semifinále časem 1:58,34 zaostal o 89 setin za svým výkonem z rozplavby. Skončil patnáctý, k čemuž mu pomohla diskvalifikace Poláka Krzysztofa Chmielewského.