Plavec Knedla je na mistrovství světa v semifinále na 100 metrů znak

Osmnáctiletý Knedla zaostal téměř o sekundu za svým českým rekordem 53,28, kterým loni splnil olympijský limit pro hry v Paříži. V závěrečné čtvrtině závodu se trápil. „Ke konci mi došly síly, zejména nohy. Už jsem se posouval jenom vlastní vůlí, ale doplaval jsem to. Dostal jsem se do semifinále, tak jenom doufám, že odpoledne to bude lepší,“ řekl Radiožurnálu Sport.

Postaral se o třetí české semifinále na tomto MS po té, co v neděli uspěli Barbora Seemanová na stovce motýlek a Daniel Gracík na motýlkářské padesátce.

Bronzová medailista z ME v krátkém bazénu na 200 metrů prsa Horská vstoupila do šampionátu závodem na poloviční vzdálenost. Dohmátla v čase 1:08,95, což je necelé tři desetiny od jejího osobního rekordu. Obsadila 24. příčku, od semifinálové šestnáctky ji dělila více než sekunda.

„Myslím si, že mám na to plavat trochu rychleji. Prostě nevím, jak tu stovku mám zrychlit. I když jsem do toho šla naplno a sprintersky, tak mám skoro pocit, že bych mohla otočit dál a plavat tu dvoustovku. Ještě jsem nepřišla na to, jak se stovka plave,“ hodnotila svůj výkon.

Gemov si na kraulařské dvoustovce vylepšil osobní rekord na 1:49,78. Poprvé se v této disciplíně dostal pod minutu a 50 sekund. „Měl jsem zadáno tam ten osobák vystřelit. Měl jsem zadáno, že pokud nepojedu pod 1:50, tak dostanu obrovské rány od trenérky,“ poznamenal s úsměvem svěřenec Petry Škábové, jenž je českým rekordmanem na 200 metrů motýlek. Na 200 metrů volný způsob mu jeho dnešní výkon stačil na 35. příčku.