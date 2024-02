Znakař Knedla debutoval na mistrovství světa postupem do finále stovky

Juniorský světový šampion z padesátky se oproti dopolední rozplavbě zlepšil o půl sekundy. „Večer plavu mnohem lépe než ráno, proto někdy mívám problém se probojovat do odpoledních bojů. Teď už jsem odpoledne vyspaný, zregenerovaný a připravený plavat tak, jak plavu,“ řekl Radiožurnálu Sport.

Před semifinále se také lépe najedl. Ráno vstal později, než plánoval, a místo plnohodnotné snídaně měl jen tři jablka v autobuse. Z finále byl nadšený. „Je to úplně úžasné, jsem strašně rád. Nemůžu se dočkat toho finále, to si fakt jenom užiju. Dám do toho maximum a uvidíme, jak to dopadne,“ uvedl.

Mezi seniory na přelomu loňského a letošního roku vstoupil ve velkém stylu, zatím každý start na vrcholné akci proměnil ve finále. Před dnešním úspěchem na MS byl třikrát ve finále na prosincovém mistrovství Evropy v krátkém bazénu.

„Zejména pro tyhle momenty to děláme a je to fakt skvělý pocit,“ pochvaloval si plavec, který už má od loňska díky splněnému limitu právě na 100 metrů znak jistou účast na OH v Paříži. Finále ho čeká v úterý krátce před 18. hodinou středoevropského času.

Finále na 100 metrů motýlek ovládla Angelina Köhlerová, která po patnácti letech získala pro Německo zlato z mistrovství světa v dlouhém bazénu v ženské kategorii. Dohmátla v čase 56,28 sekundy a nechala za sebou o 33 setin Američanku Claire Curzanovou.

Na prsařské stovce se na stupně vítězů vrátil Brit Adam Peaty, jenž loni na světovém šampionátu ve Fukuoce neobhajoval světový titul kvůli psychickým problémům. Trojnásobný olympijský vítěz a osminásobný světový šampion získal bronz za Američanem Nicem Finkem a Italem Nicolem Martinenghim. Je to jeho druhý bronz ze světového šampionátu v kariéře, ten první vybojoval v roce 2019 v Kwangdžu se smíšenou štafetou na 4x100 metrů.