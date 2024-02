Dva postupy do semifinále MS. V rozplavbách motýlku uspěli Seemanová i Gracík

Nejlepší česká plavkyně loňské sezony Seemanová v rozplavbě časem 58,37 zaostala o 62 setin za svým českým rekordem a zařadila se na osmé místo. „Věděla jsem, že to ráno nepojedu úplně na osobáku. U mě ten delfín je vždycky jednou nahoru, jednou dolů. Hrozně mě to bavilo. Je to fajn začátek mistrovství,“ řekla Radiožurnálu Sport. Její vrchol by měl v Dauhá přijít v závodě na 200 metrů volný způsob, z něhož je evropskou šampionkou z roku 2021 a čerstvou vicemistryní Evropy v krátkém bazénu.

Devatenáctiletý Gracík se na 50 metrů motýlek výkonem 23,51 na pět setin přiblížil svému českému rekordu a kvalifikoval se ze čtrnáctého místa. „Je to super. Čas není vůbec špatný, nicméně si myslím, že mám na víc. Bylo to takové z mé strany nijaké, uvidíme, jak se mi to podaří překonat v semifinále. Chyběl lehce ten drajv, který si myslím, že tam mám. Myslím, že celkově projev může být lepší,“ komentoval Gracík svůj výkon. V této sezoně se více zaměřuje na motýlkářskou stovku, která je na rozdíl od padesátky olympijskou disciplínou.

Finálový blok začne v 17:00 SEČ. Semifinálové závody s českou účastí jsou na programu v 17:12 a 17:23.

kab maz