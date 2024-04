Zimovjanová skončila v Austrálii jedenáctá, životní výkon předvedl Martin

Po 750 metrech plavání ve vlnách Pacifiku šla Zimovjanová z vody jako pátá a díky povedenému depu nasedala na kolo jako třetí. Dostala se do vedoucí šestičlenné skupiny, které v prvním z pěti kopcovitých okruhů dokonce ujížděla. Větší náskok si ale nevypracovala a brzo ji dojel početný balík.

Po 20 kilometrech deštivé a větrné cyklistiky přijela Zimovjanová do druhého depa ve skupině 26 triatlonistek. Při pětikilometrovém běhu se zformoval vepředu šestičlenný únik, který měla česká reprezentantka na dohled, ale tempo neudržela a v cíli byla těsně za elitní desítkou.

„S plaváním jsem hodně spokojená. V zimě jsem se na něj v tréninku zaměřila a dnes to bylo konečně vidět,“ řekla v tiskové zprávě Zimovjanová, jejímž maximem v SP je loňský bronz z Koreji. „Na kole jsem se možná vyšťavila víc, než bych měla. Na běhu jsem pak měla trochu potíže, ale vzhledem k dalším závodům výkon hodnotím kladně a jsem s ním docela spokojená. Je to začátek sezony, kdy já závodit neumím, takže to beru jako krok správným směrem,“ dodala.

Martin se také dlouho držel v popředí, po plavání byl sedmý a po cyklistické části měl v depu půlminutový náskok na zbytek pole. V běhu se však propadl na konečnou 18. pozici. Za domácím vítězem Lukem Willianem zaostal o minutu a půl.

Další závod hostí za týden Čína. Olympijská kvalifikace se uzavře 27. května.