Seemanová byla na MS desátá na motýlkářské stovce, Gracík překonal český rekord

Seemanová, která sbírá největší úspěchy na 200 metrů volný způsob, ve srovnání s dopolední rozplavbou zrychlila o devět setin. „Pocitově se mi jelo lépe než ráno, vyšla mi obrátka i dohmat,“ řekla Radiožurnálu Sport. Ve svém semifinálovém výkonu ale viděla i rezervy. „Asi to bylo až moc bojovné, ztratila jsem takovou tu lehkost,“ doplnila třiadvacetiletá reprezentantka.

Její hlavní disciplína ji čeká od úterý. Vystoupení na stovce motýlek může mistryni Evropy z roku 2021 dát orientační představu, v jaké formě na šampionát přijela. „Spíš jde o pocity. Musím říct, že jsem nevytuhla až tolik, měla jsem ve druhé padesátce dost sil, cítila jsem se fakt silně. Kraul je o něčem jiném, je to jiný styl, ale určitě dnešek člověku něco řekne,“ přemítala Seemanová.

Gracík si hned na úvod šampionátu v Dauhá spravil chuť z nevydařeného loňského MS ve Fukuoce, kde při seniorské premiéře v dlouhém bazénu obsadil na 50 metrů motýlek 43. příčku. Tentokrát si o setinu vylepšil osobní rekord z roku 2022 a byl o třicet příček výše. „Kdyby mi někdo řekl dejme tomu před rokem, že budu třináctý na mistrovství světa mezi dospělými, tak bych tomu asi úplně nevěřil. Určitě bych řekl, že z tohoto hlediska spokojenost,“ řekl.

První světové tituly se rozdělovaly na kraulařské čtyřstovce. Získali je Korejec Kim U-min a Novozélanďanka Erika Fairweatherová. O rekordní zápis se pak ve štafetě postaral Pchan Čan-le, jenž první úsek prolétl za 46,80 sekundy. To bylo o šest setin rychleji, než plaval Rumun David Popovici při rekordní kraulařské stovce na předloňském mistrovství Evropy v Římě. V plavání se výkony z úvodního úseku štafet mohou zapsat jako světové rekordy, takže se devatenáctiletý Pchan Čan-le dostal do čela historických tabulek. Získal za to odměnu 30.000 dolarů (asi 701.000 korun).

Navíc mu pak pověsili na krk zlatou medaili, protože jeho tři kolegové vedení udrželi. Čína zvítězila o sekundu před štafetou Itálie. Třetí skončilo kvarteto Spojených států amerických.