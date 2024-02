Kraulařka Seemanová byla na MS osmá v rozplavbě dvoustovky, postoupil i Gemov

Do semifinále z dnešních rozplaveb postoupil také Ondřej Gemov, jenž měl na 200 metrů motýlek třináctý nejlepší čas.

Seemanová ve své vyrovnané rozplavbě dohmátla těsně druhá v čase 1:58,25. Na nejrychlejší ženu rozplaveb, vicemistryni světa ze čtyřstovky Číňanku Li Ping-ťie, ztratila 1,09 sekundy.

K rozplavbě přistoupila rozvážně. „Chtěla jsem jet s holkami a dohmátnout mezi prvními dvěma. Viděla jsem Brazilku, jak tam makala. Upřímně se mi nechtělo s ní tolik závodit. Vím, že si tu energii chci nechat uvnitř a bojovat s těmi holkami odpoledne a pak, doufejme, třeba ve finále,“ řekla Seemanová Radiožurnálu Sport. Právě Brazilka Maria Fernanda de Oliveiraová ji v rozplavbě o tři setiny sekundy porazila.

Seemanová sice byla v olympijském finále, ale na světovém šampionátu jí elitní osmička uniká. Při debutu v roce 2019 i loni ve Fukuoce skončila devátá, naposledy jí finále uteklo o setinu.

Gemov se v rozplavbě na 200 metrů motýlek výkonem 1:57,45 přiblížil na sedm desetin sekundy vlastnímu českému rekordu. Zajistil si tím další kolo, semifinále ho rovněž čeká v dnešním podvečerním programu.

„Ráno se vždycky plave pomaleji, všichni to víme. Byl bych určitě zklamaný, kdybych nepostoupil a neměl šanci to vylepšit odpoledne. Myslel jsem si, že postup bude rychlejší, ale je mi to fuk, jsem tam a to je to hlavní,“ hodnotil svůj výkon. Může tak stále pomýšlet i na olympijský limit, který je 1:55,78 minuty.

Ve finálovém bloku bude mít Česko od 17:00 středoevropského času trojnásobné zastoupení. Znakař Miroslav Knedla poplave finále stovky.