Janda: Hniličkova rezignace? Škoda že nepřišla dřív. Poškodil sportovní prostředí

„Je škoda, že si tohle neuvědomil už dříve, že na to manažersky nemá, protože tím velice poškodil sportovní prostředí a kredit nově vzniklé agentury NSA,“ prohlásil Jakub Janda o končícím Hniličkovi.



Ten na tiskové konferenci řekl, že jeho rezignace nijak nesouvisí s nedostatky v auditu ministerstva financí.

„Vůbec to spolu nesouvisí. Po cestě jsme udělali spoustu chyb jako každý úřad. K auditu se nemůžu vyjadřovat, podali jsme námitky na všechno. Vidíme to jinak, bude to předmětem posouzení ministerstva financí. Pro mě největším důvodem bylo pracovní vytížení,“ řekl Hnilička.

Podle serveru Seznam Zprávy byly ale právě dotace v programu Můj klub určených na podporu dětí a mládeže problematické. Agentura využívala vedle svých úředníků také externí firmu Moore Czech Republic. Zástupci NSA vysvětlovali, že tak učinili v zájmu rychlého vyplacení dotací. V agentuře ještě nebyly kompletně obsazené úřednické funkce, protože přebírala agendu od ministerstva školství.

Server Seznam Zprávy také upozornil na další nedostatky zjištěné kontrolory ministerstva financí. Jednalo se například o chybně nastavené parametry některých dotačních programů nebo nedostatečné kontrolní mechanismy.

Za nyní už bývalého předsedu agentury se postavil předseda České unie sportu Miroslav Jansta, který Hniličkovi poděkoval.

„Milan Hnilička se zásadně zasloužil o vznik Národní sportovní agentury, v poslanecké sněmovně a také před vládou její ustavení obhájil. Zároveň odvedl nejtěžší práci při nastavení struktury a organizace úřadu. Za tohle úsilí mu chceme poděkovat. Na rozdíl od ministerstva školství agentura zahájila chybějící širokou diskuzi se sportovním prostředí tak, jak to ukládá vládou schválená koncepce Sport 2025,“ nechal se Jansta slyšet.

A pokračoval: „Poprvé od roku 2012 se administrativní procesy pro svazy, kluby a tělovýchovné výrazně zrychlily. Zároveň pandemická situace jasně ukázala na nutnost vzniku ministerstva sportu, jak to je ve vyspělých zemích. Ministerstvo sportu má totiž nejen rozdělovací funkci, ale také strategickou a koncepční, která tady dlouhodobě ve sportu chybí.“



Kdo nyní Hniličku v čele NSA nahradí?

„Nevím, kdo bude můj nástupce,“ řekl Hnilička.

Mluví se o Filipu Šumanovi, šéfovi českého florbalu, i o Filipu Neusserovi – kandidátovi na předsedu Českého olympijského výboru.

Jakub Janda

„Ta volba je každopádně v kompetenci premiéra, potažmo vlády, oni musí přijít s nějakým jménem,“ říká Jakub Janda.

Reakce dalších svazových funkcionářů na rezignaci Milana Hniličky server iDNES.cz zjišťuje.

Fotbal se k jeho rezignaci nevyjádřil. Ani zastřešující asociace FAČR, ani Ligová fotbalová asociace (LFA), která řídí dvě profesionální soutěže a dvaatřicet klubů.

Teplický mejdan ustál

Hnilička už měl namále na konci ledna, kdy se zúčastnil mejdanu v teplickém hotelu. Tehdy se vzdal poslaneckého mandátu, ale předsedou NSA zůstal.

Ne všichni z toho ale měli radost.

Třeba právě Janda Hniličku ostře kritizoval: „Chování Milana Hniličky je vrcholem nepřijatelného papalášství. Ohrozil veškeré snahy, které jsme v minulých letech ve prospěch sportu podnikli. Milane, jestli jsi chlap, tak není jiná cesta než rezignace.“

Janda neuznával ani Hniličkův argument, že ze sportovního prostředí stále cítí podporu.

„Ale ze kterého sportovního prostředí?“ ptal se šéf skokanů. „To už nedefinoval. Které svazy o tom mají rozhodnout? Já jsem předsedou Úseku skoků na lyžích, taky do sportovního prostředí patřím a na náš názor se nikdo neptal.“

V anketě čtenářů iDNES.cz se výrazná většina 12 340 respondentů vyslovila, že Hnilička má rezignovat na oba své posty (poslanec + NSA), zatímco podle 696 čtenářů by se měl vzdát jen pozice šéfa NSA a podle 874 by měl na obou postech zůstat.

Přesto tehdy Hnilička zastání našel.

Postavila se za něj fotbalová asociace, byť například Slavia, Sparta či Teplice se od jejího prohlášení distancovaly.

Podporu vyjádřil i hokej a nakonec také Česká unie sportu v čele s Miroslavem Janstou, který s Hniličkou v minulosti úzce spolupracoval. Unie tehdy sesbírala i podpisy dalších šéfů svazů, kteří byli pro setrvání bývalého hokejisty v čele agentury.

Přidali se Libor Varhaník (atletika), Filip Šuman (florbal), Jiří Dolejš (judo), ale také třeba Jaromír Jágr, Barbora Špotáková nebo Radek Štěpánek.