KOMENTÁŘ: Nepostradatelný. Proč sport (ne)potřebuje šéfa agentury Hniličku

A tak i premiér Andrej Babiš rázem zjihl. Zatímco v pondělí chtěl Milana Hniličku za „výlet“ do Teplic hnát ze všech veřejných funkcí, už v úterý mu stačil odchod ze Sněmovny a v čele Národní sportovní agentury (NSA) ho coby přímý nadřízený podporuje. „Nikomu by neprospělo, kdyby se rozjely spekulace kolem nového šéfa, došlo by k paralýze agentury,“ řekl Deníku.

„Pakliže se za obdobný přečin, jako je ten Hniličkův, pakoval v říjnu z ministerstva zdravotnictví Roman Prymula – v době, kdy země čelila největší koronavirové krizi, je úsměvné, až směšné teď slyšet obhajoby o destabilizaci sportovní prostředí.“