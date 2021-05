Hnilička končí v čele sportovní agentury. Rezignoval nakonec sám

„Největší pokuta, kterou jsem zaplatil je ta osobní, bylo to hloupé rozhodnutí. Zatím to se mnou nikdo úředně neřešil,“ reagoval poté, co poslal na charitativní účely 50 tisíc korun.

„Byl jsem tam poblahopřát letitému příteli, kterého znám ještě z dob, kdy jsem hrál hokej. Jsem také jen člověk, bylo to hloupé rozhodnutí,“ řekl Hnilička v únorovém pořadu Interview ČT24.

Hnilička napřed po odhalení oslavy tvrdil, že byl v hotelu Prince de Ligne pouze na pracovní schůzce.

Hniličku mohla z postu předsedy agentury odvolat vláda. Část ministrů se již v minulosti vyjádřila, že by pro jeho odchod při hlasování zvedla ruku. Byl mezi nimi například vicepremiér Jan Hamáček, tehdejší ministr zdravotnictví Jan Blatný či ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová.