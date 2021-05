Kontrola v NSA údajně odhalila chyby ve smlouvách i dotacích

NSA zjištění kontrolorů připomínkovala a až po vypořádání připomínek vydá ministerstvo závěrečnou zprávu. Do té doby to ministerstvo ani předseda NSA Milan Hniička nechtějí komentovat. Kontrolory poslal do agentury v únoru premiér Andrej Babiš s tím, že pokud se najdou závažná pochybení, Hnilička bude muset funkci opustit.

Tehdy reagoval na zjištění Seznamu Zprávy, že agentura na kontrolu a administraci dotací z programu Můj klub určeného na přímou podporu sportování dětí a mládeže využívala vedle svých úředníků také externí firmu Moore Czech Republic. Zástupci agentury vysvětlovali, že tak učinili v zájmu rychlého vyplacení dotací.

V agentuře ještě nebyly kompletně obsazené úřednické funkce, protože přebírala agendu od ministerstva školství. Kvůli tomu také při dotacích na kompenzaci ztrát způsobených koronavirem pomáhali pracovníci Státního fondu životního prostředí. Kontroloři to v obou případech kritizovali.

Kontroloři u dotační výzvy Covid Sport I zjistili i další pochybení. Místo termínu předepsaného Evropskou komisí od 12. března do 24. května 2020 ji agentura vyhlásila za celé měsíce březen, duben a květen. Hlavním problémem byl algoritmus pro výpočet limitů za uznávané náklady.

Celkový rozpočet nezohledňoval omezení jako například maximálně 25 procent nákladů na marketingové aktivity související se zrušenou sportovní akcí. Organizace tak mohly dostat vyšší dotace, než na jaké měly nárok. Podobný problém byl i v letošním programu na podporu sportovních svazů. V obou případech nebyly dostatečné kontrolní mechanismy, tvrdí kontroloři.

Mluvčí ministerstva financí Šimon Blecha nechtěl informace serveru komentovat. „Kontrola ministerstva financí u Národní sportovní agentury není ukončena, k výsledkům se tedy nemůžeme vyjadřovat,“ řekl. Podobně reagoval šéf agentury Hnilička.

„Kontrolní proces je správní řízení, které je ze zákona neveřejné, a proto jej nebudeme, dokud nebude ukončené, nijak komentovat. Jsem překvapen, že máte koncepty ministerstva financí k dispozici, ačkoliv podle zákona mají přístup ke správním spisům pouze úřední osoby a účastníci řízení. My jsme proti návrhu protokolu podali námitky, které nyní ministerstvo vypořádává, a poté teprve bude psát závěr kontroly,“ uvedl.