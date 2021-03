Psycholog Šafář o Kúdelově aféře. A jak sportovci čelí zákazům či smrti blízkých?

Jak na vás působí příboj vášní okolo fotbalového utkání Slavie s Rangers v Glasgow?

Promítá se do něj tolik věcí! Co se děje na západ od nás, co bývá expresivně nazýváno jako kulturní válka, k nám předtím úplně nedoléhalo. I vzhledem k naší historii jsme vůči ní trochu jinak nastaveni. Teď si můžeme otevřeně říct, že k nám dorazila. A bohužel brání nadhledu a věcné diskusi. Cokoliv povíte, je názorovými odpůrci vnímáno nesmírně vyhraněně, což mě vede k pocitu, že debatou ztrácím čas.