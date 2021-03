Kamara je podle právníka stále otřesený incidentem s Kúdelou

Finský fotbalista tmavé pleti to řekl v sobotu při setkání se zástupcem UEFA, který události v Ibrox Parku vyšetřuje. Lituje, že po kontroverzním momentu před koncem zápasu neopustil hřiště.

„Kdybych mohl vrátit čas, odešel bych ze hřiště. Ale byl jsem plný emocí a nedokázal jsem myslet jasně,“ citoval právník Aamer Anwar Kamarovo vyjádření rozhlasové stanici talkSPORT.



„Když hraju, beru to tak, že reprezentuji svou rodinu a všechny malé černé kluky, kteří sní, že budou jednou hrát za svůj tým. Takže Kúdela se nepokusil ponížit jenom mě, ale i mou matku a mou rodinu. Takové rasistické vyjádření od kohokoli je špatné, ale ještě odpornější je to od hráče, který má být profesionál.“

Slávista Ondřej Kúdela dostává žlutou kartu v utkání s Rangers.

Kamara si stěžuje, že ho incident stále poznamenává a nadále čelí útokům na internetu. „Zástupci UEFA řekl, že to neskončilo na trávníku, ale dál mu chodí rasistické urážky a výhrůžky na sociálních sítích. Říkal, že slova toho hráče mají následky. Pan Kúdela bude muset sledovat, jaké to pro něj bude mít dopady a jak na to bude nahlížet UEFA,“ řekl Anwar.



Kamara hrál nyní s finskou reprezentací kvalifikaci mistrovství světa. Po návratu bude podle právníka vypovídat na policii, která by pak měla podle Anwarova mínění Kúdelu obvinit.

Český reprezentant v závěru utkání Evropské ligy Kamarovi něco pošeptal po dalším nesportovním zákroku Rangers, kteří v odvetě mimo jiné vážně zranili brankáře Ondřeje Koláře, jenž má zlomenou čelní kost. Po vítězství Slavie 2:0, které zajistilo Pražanům postup do čtvrtfinále, domácí soupeře dlouhou dobu odmítali pustit do šatny.



V útrobách stadionu pak Kamara podle Slavie Kúdelu na smluvené schůzce se zástupci UEFA napadl pěstmi a utekl. Český obránce přiznal, že soupeři nadával, ale rasismus důrazně odmítl. Kvůli napadení Kúdely se slávisté obrátili na policii v Glasgow, která událost vyšetřuje. Šéf Slavie Jaroslav Tvrdík si v dnešním prohlášení stěžoval, že Kúdela je předem veřejně odsuzován bez důkazu a stává se obětí předsudků.