Kúdelu v Británii čeká policejní výslech, píší média. Slavia jedná s právníky

Skotská policie už v týdnu potvrdila, že se údajnou rasistickou poznámkou Kúdely ke Kamarovi zabývá. Řeší se rovněž pozápasový incident, při němž měl Kamara naopak Kúdelu fyzicky napadnout. Slavia kvůli tomu podala na finského reprezentanta trestní oznámení.

„Glen vítá, že policie začala celou věc vyšetřovat. Policisté by měli nyní vyslechnout Kúdelu, až se Slavií přicestuje 8. dubna do Anglie k zápasu s Arsenalem,“ cituje list The Guardian Aamera Anwara, právníka Glena Kamary.

Kúdela by se přitom na půdu Velké Británie měl vrátit už příští týden s českou reprezentací, kterou v úterý čeká duel v Cardiffu proti Walesu. Úvodní čtvrtfinále Evropské ligy proti Arsenalu je na programu v Londýně o týden později.

Slavia, konkrétně její generální sekretář Martin Říha, je v kontaktu s policií ve Skotsku od konce minulého týdne. Klub zároveň celou situaci intenzivně řeší i s najatými advokáty v Česku i v Británii.

„Věříme v řádné vyšetření celé věci. Následné rozhodnutí budeme respektovat. A pokud si to závěry vyžádají, budeme jednat,“ uvedli zástupci pražského klubu v minulých dnech.



Ne, ani sedm dnů po vyhrocené odvetě, kterou Slavia v Glasgow vyhrála 2:0 a postoupila mezi nejlepších osm týmů v soutěži, stále není klid. A patrně ještě nějaký čas nebude.

„Ve strachu o zdraví svých spoluhráčů jsem neudržel emoce na uzdě,“ připustil po drsném zápase sám Kúdela. „Nařčení z rasismu však naprosto odmítám,“ zdůraznil v rozhovoru.

Kúdela si v závěru utkání, po jednom z mnoha ostrých faulů hráčů Rangers, našel záložníka Kamaru, kterému se zakrytými ústy během vteřiny cosi pošeptal do ucha. Tvrdí, že mu řekl „You‘re a f...ing guy.“

Podle protistrany však zaznělo něco o „za...né opici,“ proto nyní (nejen) Rangers volají po tvrdém trestu.

„Myslím si, že pan Kúdela má docela štěstí. Skotsko má k obviněním z rasismu obvykle přístup nulové tolerance. Za normálních okolností by ho vzali do vazby a hned druhý den ho vyslýchali, zřejmě kvůli covidu však k výslechu dojde se zpožděním,“ uvedl Anwar pro web Sky Sports.



Vedle policie zahájila ohledně incidentů spojených se zápasem své vlastní disciplinární řízení také UEFA.

„Budeme s nimi samozřejmě plně spolupracovat. Pokud shledají Kúdelu vinným, musí jednat podle článku čtrnáct disciplinárního řádu,“ nabádá Anwar.



Zmiňovaný paragraf hovoří v případě prokázaní rasistických či homofobních urážek o nejméně desetizápasovém trestu či zákazu činnosti na jinak vymezené období. Ve hře jsou rovněž vysoké pokuty.