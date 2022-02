Psycholog Šafář risk Eriksena chápe. Ani svému dítěti by ho nevymlouval

V olomouckém Divadle na cucky jednapadesátiletý sportovní psycholog Michal Šafář také řekl, že chápe návrat třicetiletého dánského záložníka Christiana Eriksena k profesionálnímu fotbalu i s implantovaným kardioverterem, který hlídá jeho srdeční rytmus. Ačkoli loni v červnu málem zemřel přímo na hřišti během Eura, nedávno podepsal půlroční smlouvu s anglickým Brentfordem.

„Asi ho to sakra baví,“ vypálil Šafář hlavní motivaci těžkého rozhodnutí. „Vrcholový sport je na jedné straně úžasný tím, že náboj, který to má z hlediska fyzického zatížení, emocí i sociálních věcí kolem, je obrovský. Teď si vezměte, že najednou se něco stane - a nemusí to být se srdcem, ale s kolenem -, a najednou máte jít do důchodu. Věnujete tomu velkou intenzitu a z hodiny na hodinu to skončí. Je úplně jedno, kolik máte peněz. Co budete teď dělat? Navíc se ještě v tréninku cítí dobře. Naprosto ho chápu, že už nemůže vydržet, hlavně aby byl na tom hřišti.“

Šafář by tak riskantní návrat nevymlouval ani vlastnímu dítěti. „Pevně věřím, že má vedle sebe lékařský tým, že vědí, že si to mohou dovolit a má velmi slušnou šanci, že to zvládne. Když to nezkusíte a budete se po zbytek života vyrovnávat s tím, že byla ještě možnost něčeho, co máte tak rád, tak bych i vlastnímu synovi řekl: Tak běž,“ tvrdí Šafář. „Ale bál bych se.“

Služeb sportovního psychologa využívá především na západě stále více sportovců. Stávají se už běžnou součásti realizačních týmů. Ostatně když kouč Ralf Rangnick převzal na konci roku fotbalový Manchester United, přivedl do hvězdného klubu i psychologa.

Ani v Česku už to není tabu. „Velmi záleží na postoji trenéra. I z mé zkušenosti je klíčovým předpokladem pro to, aby sportovní psycholog mohl být součástí týmu, je, že je v souladu s trenérem, který to vnímá jako podstatné a je ochotný spolupracovat. Potom to může fungovat perfektně,“ říká Šafář, který působí také u české reprezentace házenkářek nebo u plavců.

„Jsou různé formy spolupráce. Méně viditelná je, že trenér dochází za sportovním psychologem a konzultuje věci, které pak přenáší do své práce. Anebo mají hráči svého mentálního kouče či psychologa. Anebo je sportovní psycholog součástí realizačního týmu, tato nejkomplexnější varianta je však nejnáročnější na finance a čas. Je nejméně častá, ale když vezmete všechny tři varianty dohromady, už ani v českém sportu to není nic výjimečného. Je to spíš standard.“