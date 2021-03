KOMENTÁŘ: Česká lekce z vrtění psem. Jak se poučit ze zápasu v Glasgow?

Reflexe odpudivých mimofotbalových kontur vyhroceného fotbalového zápasu Rangers – Slavia z minulého čtvrtka by neměla být zapomenuta. V Ibrox Parku jsme byli svědky konfrontace, jejíž obsah i kontext daleko přesahují význam fotbalového utkání. Získaná zkušenost by měla sloužit jako zdroj ponaučení o realitě, ve které žijeme a kterou vytváříme.



Není zřejmě náhoda, že právě toto utkání bylo spouštěčem událostí, kdy jsme během dvou hodin sledovali neuvěřitelně gradující a koncentrovaný obraz dnešní doby a nastavené zrcadlo historické zkušenosti, kterou různé národy na hřišti zastoupené prošly.

Rangers vycítili obrovskou slabinu a namísto toho, aby si sypali popel na hlavu politicky korektními omluvami či výmluvami, přešli okamžitě do protiútoku. Petr Zahradník ekonom

Ten obraz je příšerný. Ilustruje, v jakém pokřivení základních životních hodnot jsme schopni existovat. Do jaké míry jsme schopni účelově zkreslit realitu (potlačit to nepříjemné pro nás a zveličit to, co pro nás může být prospěšné). A jak málo odolní a nepřipravení na všechny tyto záludnosti jsme.