Svět sportovních sázek. Jak bookmakeři poznají podvod?

Co si tvůrci kurzů pomysleli, když před pár týdny španělská policie zadržela skoro třicet profesionálních tenistů, kteří se nechali uplácet sázkařským gangem z Arménie?

Nepřišly jim divné loňské výsledky fotbalistů Mohelnice, z nichž se vyklubaly domluvené fixly a řešila je kriminálka?

Po zimních přátelácích čelí podobnému podezření druholigové Znojmo. „Na jeden zápas s podivnými okolnostmi připadá deset tisíc zápasů, které jsou v pohodě. V oddělení risku to řešíme víceméně pořád,“ vypráví Pavol Boško.

S kolegou Ladislavem Pavlisem sedí v berounské kanceláři společnosti Tipsport a všude kolem blikají monitory. U každého z padesáti stolů jsou tři obrazovky do písmene V, běží na nich přímé přenosy a aktuální kurzová nabídka, kterou „bookies“ mohou ve vteřině zkontrolovat nebo změnit. Nutno říct, že právě v sobotu bývá ve čtvrtém patře úplně plno. Sport jede nonstop.

Pánové, jak vysoká musí být vsazená částka, aby vám blikla kontrolka, že to nemusí být košer?

Boško: Záleží na tom, na jakou soutěž vsázíte. Když někdo pošle sto tisíc na vítězství Realu Madrid v Lize mistrů nebo na zítřejší šlágr Plzně proti Slavii, je to úplně bez problémů.

Pavlis: Ani si toho nevšimneme. Klidně to můžou být dva miliony.

Přeháníte?

Pavlis: Vůbec ne. To jsou soutěže, které všichni sledují, všichni tuší, kdo nastoupí, kdo je zraněný, jaké je rozpoložení, jaká je forma. Zatímco když se v týdnu hrálo kupříkladu Řisuty - Most, zápas třetí hokejové ligy, náběry jsou mnohem nižší, ale každou tisícovou sázku řešíme.

Boško: Všechno prochází naším risk managementem, interní kontrolou. Proč? Protože logicky chceme co nejméně prodělat. Víceméně každou minutu můžeme schvalovat změny kurzů. Zatímco v nejsledovanějších soutěžích, jako je česká liga, Liga mistrů nebo tenisové grandslamy, jsme si jisti, na nižší ligy tolik nevidíme.

Proto mohla třeba Mohelnice prodávat zápasy, a vaše kurzy to nezohlednily?

Boško: Kontrolní mechanismus funguje online. Když se stane něco, co vůbec nečekáme, v systému to vyskočí a ihned reagujeme. Na kurz, který se vám zdá před zápasem správný, se třeba sází nestandardně velký objem peněz. I vy jako tipér během pár vteřin poznáte, že se kurz mění. Na internetu i na všech našich pobočkách.

Pavlis: Ale pořád to nemusí být podezřelý nebo snad cinklý zápas. Jen třeba upozornění, že jsme kurzy vypsali špatně. Že jsme se spletli. Že nevíme něco, co sázející vědí.

Nezkusíte to vysvětlit ještě líp?

Pavlis: V týdnu se hrála Liga mistrů, kterou sleduje celý svět. Rozebírá se každý detail. Když naopak vypisujete kurzy na lednový přátelák v Turecku, trefit se nemusíte.

Boško: Přáteláky jsou často dost nečitelné, trenéři zkouší různé varianty a je těžké odhadnout, zda nastoupí v nejsilnější sestavě, nebo naopak v nějaké kombinované nebo rezervní. Od toho se pak odvíjí případné změny kurzů.

Pavlis: Vemte si třeba tu zmiňovanou třetí hokejovou ligu. Řisuty, Bílinu, Porubu, Klatovy... Je jedno, který tým zvolíte, prostě nemáte tušení, že je celá první pětka nemocná nebo že půlka mančaftu den před zápasem pařila. Místní vědí, tak si vsadí proti, my teprve podle sázek zjistíme: Aha, tam se něco děje. To není podvod, to je znalost prostředí. Oni před začátkem vědí víc, než víme my.

Boško: To samé platí pro druhou fotbalovou ligu v Řecku, pro juniorské soutěže, pro hokejovou ligu v Polsku.

Pavlis: Tu se zrovna bojíme nabízet. Většinou jsme na ní pohořeli. Když se v jednom kole domluví tři remízy najednou, klidně vám akumulovaný kurz vyskočí na sto ku jedné. Vsadíte pětistovku a máte v kapse padesát tisíc.

Firmy jako FederBet nebo Sportradar se zabývají tím, že pomocí matematických metod zjišťují podezřelé výsledky. Jste ve spojení?

Pavlis: Oni spíš upozorňují národní federace, ne sázkové kanceláře. Každopádně jejich informace můžou být i pro nás přínosné.

Boško: Ty společnosti monitorují výrazné kurzové změny, které se na trhu dějí. Může to signalizovat podezřelé utkání nebo taky nic extra podivného, jen pohyby v sestavách.

Bookmaker společnosti Tipsport Ladislav Pavlis.

Existuje definice podezřelého zápasu?

Boško: Pokud se velké částky opakují od velkého množství klientů.

Pavlis: Samozřejmě s ohledem na soutěž. Na zápasy Ligy mistrů se běžně sází v desítkách tisíc, to vás nepřekvapí.

Boško: Zkusím to přirovnat k bance. Když si kupujete byt a žádáte o hypotéku, banka vás hodnotí. Zohledňuje rizikovost klienta.

Jenže jsou případy jako Mohelnice, které podvedla. Hrála domluvené zápasy.

Boško: Je nám jasné, že sázky byly vsazené na asijských trzích, kde se dá sázet de facto anonymně, protože legislativa tam není tak přísně regulovaná jako u nás. My jsme žádné podezřelé sázky na tyto zápasy nezaznamenali.

Je Asie velké zlo?

Pavlis: Občas je to u nich hodně rychlé... Když se v Asii razantně mění kurzy, vždy nás to přiměje, abychom zbystřili.

Boško: V Asii je daleko snazší sázet velké peníze i na okrajové soutěže, především v live sázkách.

Přesto si tipéři nezřídka stěžují, že na podvodech se podílejí sázkovky. I když sázím zřídka, někdy se tipérům ani nedivím.

Boško: To je úplně naopak. My budeme nejšťastnější, když všechny zápasy proběhnou fér. Pak pravděpodobnosti a kurzy, které nastavíme, budou nastavené správně. Máte férový zápas, férový kurz, tudíž rozhoduje znalost, informace, detailní rozbor a samozřejmě faktor štěstí.

Pavlis: Chceme, aby fungovala pravidla. To sázkovky přece čelí rizikům, když se podvádí. Když se někdo snaží, aby ovlivnil zápas, proč to dělá? Přece aby na nás vydělal, aby nás obral.

Boško: Když sázkařská mafie zařídí podvod, my musíme vyplatit peníze za zfixlovaný výsledek.

Proč do nabídky zařazujete zápasy „pralesních“ soutěží, když víte, že to může lidově řečeno smrdět?

Pavlis: Protože rozšiřujeme nabídku. Hlavně fotbalové zápasy jsou mezi tipéry nesmírně populární sport a v pauzách, kdy se nic moc neděje, potřebujeme mít co nabídnout. Předpokládáme, že kurzy jsou správně. A převážně jsou, takže riziku nečelíme.

Ani při live sázkách, které jsou populárnější čím dál víc?

Boško: Když jste připravení, nebezpečné to není.

Pavlis: Dokonce se dá říct, že live sázky jsou ještě méně rizikové než klasický pre-match (předzápasová sázka).

Ale zápasy Mohelnice byly domluvené. Především výše skóre, počet gólů v poločase.

Pavlis: U nás se nic podezřelého nedělo, každé riziko bychom s jistotou zachytili. Obecně, když začne při zápasech padat hodně gólů, lidem se to líbí a sázejí. Chtějí vidět koření, chtějí se radovat, láká je to. My dokážeme odlišit rizika typu Mohelnice a rizika na velký počet gólů v utkáních, která klienti s oblibou sází.

Bookmaker společnosti Tipsport Pavol Boško.

Co jiné sporty? Sázky na jednotlivé třetiny v hokeji, na sety v tenise?

Boško: Především na tenisových turnajích nižší úrovně jako ITF nebo Challenger Tour hrozí riziko domluvených průběhů zápasů nebo jednotlivých gamů. Ve Španělsku nedávno zatkli osmadvacet tenistů, kteří v tom jeli. Odhalil to Interpol.

Znepokojilo vás to?

Boško: Nepřekvapilo nás to, i na tyhle turnaje máme skoro stejně širokou nabídku jako na Wimbledon nebo Roland Garros.

Pavlis: Tenisté na turnajích nižší úrovně hrají o své živobytí, a pokud jim někdo za ztracený set nabídne balík, mohou to zvažovat. Je to globální záležitost, za kterou stojí organizované sázkařské gangy, mafie.

Které sporty jsou nejnáchylnější?

Boško: Individuální, protože to může ovlivnit jeden hráč. Tenis, badminton, squash. Hlavně v Asii se dějí zvláštní věci. Ale divíte se? Když za postup v bezvýznamném badmintonovém turnaji dostanete deset eur a za domluvenou porážku tři tisíce...

V Česku jsou teď módní sázky na biatlon, že?

Boško: Velice. Před závodem nebo v průběhu. Proto vypisujeme širokou nabídku nejen na umístění a duely mezi jednotlivými biatlonisty, ale taky na střelby a běžecké výkony. Chceme tipérům nabídnout co nejvíc.

I proto se sázkové kanceláře čas od času uchylují k bizarním tipům na to, jestli prezident Zeman adoptuje svého mluvčího Ovčáčka, Cristiano Ronaldo se ožení s mužem nebo se Messiho prvorozený syn stane mistrem světa?

Pavlis: V naší firmě se k bláznivým sázkám stavíme spíš skepticky. Typicky se jedná o sázky na události, které skoro jistě nenastanou, nejsou jasná kritéria pro vyhodnocení - například úspěšná sportovkyně přeruší v létě kariéru kvůli těhotenství, nebo jsou na hranici etického chování.

Ale zaujme to, ne?

Pavlis: S oblibou to dělá naše konkurence, ale trik je v tom, že nikdy nenabídnou kurz na to, že se to nestane - a na to, že se to stane, dostanete směšně nízký kurz. U nás se snažíme vypisovat spíš serióznější sázky nejen na sport, ale i na aktuální společenská témata. Cílem je sázejícím nabízet férové kurzy i s možností vsadit, že se událost nestane.

Kurz na to, kdo bude házet první aut v zápase Ligy mistrů, vám připadá fér?

Boško: Je to fifty fifty, nikdo nemá výhodu a hned můžete vyhrát.

Anebo prohrát.

Pavlis: Jsou to perličky, které se řadí do kategorie „fast markets – rychlé trhy“. Podobně jako když vypíšeme kurz na to, kdo vyhraje pátý bod ve volejbalu nebo třetí fiftýn v tenise. Stane se to za vteřinu a lidé sázejí. Baví je to, protože výsledek vznikne za vteřinu.

Boško: Live sázky jsou prostě trendy. I když to s sebou přináší riziko domluvy, chceme tipérům dopřát víc zábavných možností.

Mimochodem, jak to vypadá se sázením na pobočkách? Rušíte je, protože trendy nejsou?

Pavlis: Z online sázení máme pětadevadesát procent sázek, na internetu je naše těžiště, ale pobočky nadále podporujeme. Jít do sázkovky, to pro část našich klientů znamená součást dne, je to rutina, potřeba. Nabiju konto, vsadím si, pokecám, strávím příjemný čas.

Boško: Je to generační záležitost. Jako když někdo upřednostňuje papírovou formu novin před internetem.

Pavlis: Já dělám v Tipsportu pětadvacet let a pamatuju, jak jsem začínal na pobočce v pražských Nuslích. Informace o zadání a změnách kurzů chodily faxem, který jsme si vyzvedávali ve vedlejší prodejně zeleniny. Bookmakeři kromě telefonicky schvalovaných sázek neměli žádné informace o náběrech ani rizicích na jednotlivá utkání.

Pamatuju. Tehdy se některé zápasy nedaly sázet jednotlivě, ale jen na akumulované tikety.

Boško: To znám z vyprávění. Jsem ve firmě sedm let. Vystudoval jsem Matfyz a do Tipsportu jsem nastoupil jako matematik, který se pokusí vytvořit matematický model na basketbal.

Co jste měl vymyslet?

Boško: Model na počítání basketbalových kurzů. Představte si, že bookmaker vloží do systému základní kurzy na zítřejší zápas Plzeň–Slavia a software vám to rozpočítá do obrovského množství sázkových možností. Jsou jich desítky. My, na rozdíl od ostatních, softwary nekupujeme, sami je vyvíjíme. Máme stovku ajťáků a pořád jich není dost.

Pavlis: Díky našim matematickým modelům nabízíme klientům unikátní příležitosti a kurzy.

Počkejte, jak to bylo s tím basketbalem?

Boško: Jedná se o teorii pravděpodobnosti v praxi. V určitých časech se modelují vstupy a výstupy ze zápasů. Pokud je v poločase skóre X:Y, tak kolik bodů může padnout do konce? A kdo vyhraje?

Pavlis: Kurz je vlastně obrácená hodnota pravděpodobnosti.

Matematické disciplíny mi už ve škole dělaly starosti, ale chápu, že třeba remíza při basketu je krajně nepravděpodobná.

Boško: Budete se divit, ale v americké NBA, kde jsou zápasy daleko vyrovnanější, je remíza pravděpodobnější než třeba v Evropě. Takže v NBA se na remízu vypisuje kurz dvanáct ku jedné, zatímco v Evropě patnáct.

Pavlis: Ale jestli chcete dobrou radu, tak na remízy v basketu nesázejte. Nevyhrajete.