V podvod nevěřím, ale nejsem detektiv, říká šéf fotbalového Znojma

„Náš právník podá trestní oznámení na neznámého pachatele za poškození dobrého jména 1. SC Znojmo. Budu se bránit ze všech sil,“ vzkázal Jiří Tunka ze soustředění na Makarské riviéře, kde kauza na mužstvo dolehla.

Stejně tak je podle Tunkových slov připraven podat trestní oznámení chorvatský investor Goran Spahič. Znojemský klub s mužem, díky kterému přišly do klubu peníze i hráčské posily, do objasnění případu pozastavil spolupráci.

Podnikáte vlastní šetření, abyste zjistil, jak to s chorvatským kapitálem a podezřelými zápasy je?

Samozřejmě to budeme zjišťovat. Momentálně se nacházím v Chorvatsku na soustředění s mančaftem. Chtěl bych po něm, aby se semknul, novému trenérovi (Františku Šturmovi) chci pomoct, aby dal mužstvo dohromady. Zároveň si zjišťujeme dostupné informace.

Přišli jste na něco?

Investor (Goran Spahič) se Znojmem v minulosti spolupracoval, dodával nám hráče, ale jestli jeho aktivity sahají dál, za tento rámec, to já nevím. Nejsem detektiv, abych tohle zjišťoval. My jsme rádi, že nám pomohl zařídit dvě krásná soustředění v Chorvatsku, která bychom neměli a museli bychom zůstat ve Znojmě a v Tasovicích. Peníze na výjezd fakt nebyly.

O co v kauze jde Tři přípravné zápasy 1. SC Znojmo vyhodnotila společnost FederBet, zabývající se odhalováním podvodů ve fotbale, jako ovlivněné na základě sázek na internetu.

. Utkání proti Sosnowieci (2:4) pak vyvolalo dojem, že bylo . Dva ze zápasů se hrály v Chorvatsku, kde pobyt zaplatil nový chorvatský investor. Ten navíc doplnil kádr o čtyři hráče a oznámil úmysl za rok hrát se Znojmem o postup ze druhé ligy. S tím ale musí do vyřešení kauzy počkat.

Proč jste se tedy i přes tuto pozitivní zkušenost rozhodli spolupráci pozastavit?

Dospěli jsme k tomu po oboustranné dohodě. Až do vyřešení tohoto případu pozastavujeme spolupráci mezi námi. Zároveň oba předáváme případ svým právníkům a oba podáme trestní oznámení na neznámého pachatele za poškození dobrého jména našeho klubu 1. SC Znojmo a za nařčení, že jsme my nebo někdo z našeho mužstva sázeli na zápasy. Máme zájem na tom, aby se tato kauza co nejdřív sprovodila ze světa a my jsme mohli jako klub normálně fungovat. Bohužel mám obavu, že se na nás podepíše. První nepříjemné důsledky už nastávají.

V jakém ohledu?

Pozastavení spolupráce se promítne okamžitě na nevyplacení splátky, která měla z chorvatské strany dorazit v polovině února. My jsme ale měli dohodu, že tyto peníze nám každý měsíc pomohou s třetinou výdajů na mzdy hráčům. Poté, co se nám podařilo vyrovnat dluhy, které nás trápily, a hráči měli všechno do konce roku 2018 vyrovnáno, se můžeme zase vrátit do finančních problémů. Chceme ale tímto rozhodnutím ukázat, že pakliže by peníze, které dostáváme, měly pocházet z nekalé činnosti, nemůžeme s nimi být spojováni. Já nicméně nevěřím, že to tak je. Tady jsou kluci, kteří by v životě nesázeli proti svému klubu. Chápete, že tato kauza poškozuje dobré jméno našeho klubu?

Chápu, ale především si myslím, že nejvíc ho poškodí ten, kdo by jeho zápasy ovlivňoval.

To je váš názor.

To je hlavně řeč čísel společnosti FederBet, která podezřelé sázky mapuje.

Klub patří mně, řídím ho já. Chorvati nejsou majitelé, nejsou jeho akcionáři, jsou to pouze sponzoři, kteří nám dali peníze. Tak proč by něco špinavého měli dělat?

Třeba proto, aby se snažili vydělat, jak se to v minulosti ukázalo v jiných případech...

Když neovlivnili mě, naše hráče a našeho trenéra, tak jakým způsobem měli utkání ovlivnit? Podívejte se na videa ze zápasů. Možná by někdo mohl zápas ovlivnit přes rozhodčí, ale ti nemají nic společného se Znojmem. Tvrdím, že proti Sosnowieci měli tu flignu na svědomí rozhodčí, to viděli všichni, kdo na zápase byli! Chorvatští hráči odvedli vynikající výkon. Stoper Igor Cukovič byl nejlepším hráčem, záložník Marko Marciuš tam létal a dělal maximum. Zkrátka naši hráči – a to budu tvrdit i před policií – výsledek neovlivnili, Marciuš dokonce vstřelil gól.

Vyjádření města „Zadal jsem odboru školství, který má na starosti dotace, a zadám i právnímu oddělení, aby zmíněné dvě společnosti (FederBet a investora) kontaktovaly s žádostí o informace. Za týden máme rozdělovat dotace, a pokud vznikla taková kauza, dokážu si představit, že bychom dotaci pro fotbal pozastavili. S ohledem na presumpci neviny ale napřed chceme zjistit, jak moc je případ závažný, jestli se zakládá na pravdě a podezření je adekvátní. I tak jsme ale zastupitelům zatím doporučili schválit pro fotbal dotaci tři miliony korun na rok 2019.“ Jan Grois (ČSSD), starosta Znojma

Data od FederBetu ale neukazují na to, že Znojmo schválně prohrávalo, ale že se v některých jeho zápasech nezvykle sázelo na vyšší počty vstřelených branek. A ty někdo musel nastřílet.

Dobře, ale jak my můžeme za to, že byl uznaný gól, který neměl být uznaný, že rozhodčí pískl penaltu, kterou udělal náš hráč faulem dva metry před vápnem, ale rozhodčí ukázal do vápna, nebo že třímetrový ofsajd se nepíská?

Přesně takhle jsme zápas proti Sosnowieci popsali. Jako zmanipulovaný během jeho průběhu rozhodčími...

Tak proč se do takové kauzy tahá náš klub?

Protože FederBet upozornil na podezřelé sázky v dalších třech přípravných zápasech.

Ale proč? Jak by investoři, kteří do klubu letos měli vložit celkem nějaké čtyři miliony korun, mohli takovou sumu vydělat na pár zápasech? Tohle mi nejde dohromady. Nevěřím tomu. Proto se budeme bránit, já osobně, klub i hráči, kteří v těch zápasech hráli, prostřednictvím právního zástupce. Nám šlo o čistý fotbal. Sponzor nám pomohl tak, že jsem mohl vyplatit bývalé akcionáře, aby bylo ve vztahu k městu Znojmu konečně všechno čisté. Jak mám teď chtít, aby město nebralo na tuto kauzu ohled a pomáhalo nám finančně? Mám obavu, že nás tohle všechno poškodí.

Když se zamyslíte nad odehranými zápasy, najdete v nich pasáže, u kterých byste si řekl, že je vaši zahraniční hráči odehráli jinak než naplno?

(zasměje se) Stoprocentně ne! Vždyť jsme měli na zkoušce ještě jednoho (Aleksu Andrejiče) a toho jsme poslali domů. Nelíbil se nám, trenér ho nechtěl, takže šel. Jsme jednoznačně domluvení, že i hráči, které nám sponzor dodal, musí vyhovovat trenérovi. My víme, že nějaké problémy v kabině byly, to se příchodem nového kouče zlepšilo, i hráči mi to potvrdili.