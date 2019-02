Tři hráči nebo rozhodčí na podvod stačí, říká expert Federbetu

„Síla podezření, o kterém se v daných zápasech Znojma bavíme, je na úrovni pěti bodů z pěti možných,“ říká generální sekretář mezinárodní organizace, která se odhalováním podvádění při fotbalových zápasech věnuje. Jejích služeb využívají například italské kluby, celkem má na 400 klientů. Byl to právě Federbet, kdo na podezřelé dění kolem 1. SC Znojmo upozornil.

Povězte tedy, proč se kauza kolem Znojma objevila právě nyní?

Manipulovat se zápasy během zimní přestávky je velice populární. Signál (při zápasech Znojma)byl velice silný. Vždycky ho formulujeme řečí čísel bez toho, abychom kohokoliv obvinili. Tyto signály jsme zachytili ve čtyřech zápasech.

Byli jste schopni zachytit podezření na základě „živých sázek“ na internetu během zápasů?

Kurzy a jejich vývoj jsou veřejné. Monitorujeme sázkové kanceláře z řady regionů, Asie mezi nimi hraje prim, a když se kurzy takzvaně zblázní, znamená to, že něco je špatně. Je možné sledovat kurzy vteřinu po vteřině.

Dokážete je dohledat i zpětně?

Existuje databáze posledních patnácti let, v níž je možné kurzy porovnávat. Možné jsou tedy obě varianty, tedy sledovat kurz živě nebo zpětně analyzovat už uskutečněnou událost.

Jak silné byly signály, že se něco nekalého děje při zápasech Znojma?

Síla podezření je v těch čtyřech zápasech na úrovni pěti bodů z pěti možných. Kurzy se pohybovaly naprosto bláznivě, měnily se bez jakéhokoli smyslu, šly proti jakýmkoli matematickým parametrům. V jednom konkrétním zápase kurz na celkový počet nastřílených gólů spadl z 1,96 na 1,38 během dvou minut. Aniž bychom kohokoli obviňovali, ukazatele v zápasech Znojma neměly logiku.

Kolik takových událostí během například týdne nebo měsíce zachytíte?

Jak jsem již řekl, fixlování je nesmírně populární. Registrujeme zmanipulované zápasy denně a během zimní přestávky jsou tyto snahy při přátelských zápasech běžné, ne výjimečné. Podle nás čtyři zápasy Znojma ze šesti v té době hraných vykázaly nestandardní ukazatele, což ukazuje na klasický podvod.

Jak daleká je z vaší zkušenosti cesta od zachycení signálu k momentu, kdy se můžete odvážit konstatovat, že zápas byl s vysokou pravděpodobností ovlivněn?

Když jsou kurzy tak extrémně podivné, není pochyb o tom, že zápas je ovlivněn. Pokaždé, když jsme takový zápas nahlásili příslušným autoritám a ty otevřely soudní vyšetřování kauzy, se prokázalo, že jsme měli na 100 procent pravdu.

Takže pokud Federbet takový signál má, informuje příslušné instituce?

Informujeme národní federace (v případě přátelských zápasů je to komplikovanější) a v tomto okamžiku spolupracujeme s policejními složkami v několika zemích v případech, které se netýkají jen fotbalu.

Jste ohledně kauzy Znojma v kontaktu s Fotbalovou asociací ČR nebo s českou policií?

Na to bych teď nerad odpovídal.

Jsou data nasbíraná Federbetem volně k nahlédnutí?

Zpracováváme pro klienty souhrn všech ovlivněných zápasů během jedné sezony. Ten, kdo je schopen „číst“ kurzy, může pohodlně rozpoznat, které zápasy jsou ovlivněné. Kurzy jsou na internetu veřejně k dispozici.

Domníváte se, že zápasy Znojma někdo zmanipuloval?

Mohu potvrdit pouze to, že kurzy se pohybovaly mimo běžnou realitu. Ten „někdo“ mohou být hráči. Soudím, že pouze hráči a rozhodčí jsou schopni mít vliv na výsledek zápasu.

Kolik lidí je na takový pokus podle vás potřeba?

Tři hráči stačí. Vůbec o tom nemusí vědět managementy zúčastněných klubů a stane se to. Přitom je to tak prosté! K zatrhnutí podvodů v přípravných zápasech by stačilo neumožnit na ně přístup agentům lidí, kteří poskytují přenos dat na internet. Když nebude přenos dat, nebudou live sázky a nebude podvádění.