Fotbalové Znojmo obrušuje hrany, cizinci mají hodiny češtiny

Bobtnající fotbalovou aféru možného propojení světa sázek se zápasy 1. SC Znojmo, na které upozornila MF DNES, už neřeší jen fanoušci, dotčený klub a radní ve Znojmě, kteří mu mají příští týden schválit letošní dotaci. „Začali jsme se touto kauzou zabývat,“ uvedla v úterý Lenka Drahokoupilová, mluvčí znojemské policie.

Zároveň s tím se ale taky kvapem blíží jarní start druhé ligy. Za dva a půl týdne je soutěž po zimní pauze zpět a ostře sledované mužstvo během soustředění na Makarské riviéře dělá vše pro to, aby se ho hrozící skandál dotkl co nejméně.

Nachystat fungující tým ze skupiny hráčů, které nový trenér František Šturma má k dispozici, je jedním z prvních předpokladů. Ostatně téma „internacionalizace Znojma“ se řešilo ještě před vypuknutím současné kauzy.

„Zahraničních hráčů je tady strašně moc. Nejsme anglická liga, abychom měli tolik cizinců. Na druhou ligu je jich hodně,“ upozorňoval jeden z lídrů týmu David Helísek.

Atmosféra v kabině Znojma je podle něho jiná než dřív, což ale 36letý obránce nepřisuzuje pouze přívalu hráčů z bývalé Jugoslávie. „Bývalo zde domácí prostředí a dobrá parta. Postupně některé původní ikony jako Jonov nebo Hnaníček odešly, přišli mladší. Jsou v pohodě, ale parta už není jako dřív,“ popsal.

Hádka s manažerovým hráčem

Není tajemstvím, že nesoulad v kabině vedení Znojma „hasilo“ už na podzim, kdy na tým dolehly špatné výsledky. Následně tyto šrámy ještě víc odkryl příchod posil, navázaných na chorvatského sponzora Gorana Spahiče.

„Vím, že se někomu nelíbí, že Chorvatů je u nás až moc,“ přiznal šéf klubu Jiří Tunka. Mezinárodní složení soupisky přišlo na přetřes i před týdnem na tiskové konferenci klubu. „Problémy byly hlavně na začátku, kdy si obě skupiny (česká a zahraniční) nemohly sednout,“ uvedl Tunka.

Tou dobou už přitom nervozita – podle potvrzení z několika stran – v šatně druholigového týmu spíš doznívala. Na povrch vytryskla při prvním chorvatském soustředění ve druhé polovině ledna.

„Dodali jsme Znojmu kvalitní hráče. Domácí hráči je ale nepřijali dobře a slyším od nich špatná slova o podvádění a podobně,“ hlásil Spahič minulý týden, kdy ho redakce MF DNES kontaktovala.

Znojemští veteráni s rozpaky sledovali, jak Spahič soustředění monitoruje. Helíska překvapilo, že když měl s jedním z „manažerových hráčů“ roztržku na tréninku, šel si na něho spoluhráč za Spahičem stěžovat.

„Jeden den vyjedu na tréninku po českém hráči, trénink skončí, oba na to zapomeneme a jdeme dál. Druhý den se něco podobného stane s Chorvatem, já mu nadám na špatný přístup, a on jde brečet, jako kdybych mu sebral hračku,“ kroutil hlavou zkušený zadák.

Zkušenost, kterou udělal, jenom dokumentuje, jak nestabilní poměry ve znojemském mužstvu v počátku jeho lednového budování panovaly. „Až tento týden se to celé uklidnilo, vyříkali jsme si to s panem Tunkou, i Goran něco řekl. Na druhou stranu na tréninku je to kolikrát jako v kostele, že nikdo pořádně nemluví. Nemá to žádné emoce,“ líčil 36letý veterán minulý pátek.

To zrovna mužstvo v rozhašeném stavu převzal trenér Šturma.

Tři posily v úterý skončily

Na zklidnění atmosféry mezi hráči začal nový kouč hned pracovat. Mimo jiné rozhodil hráče po pokojích na soustředění tak, aby propojil národnosti a nastartoval tak lepší komunikaci. Zároveň se na Makarské riviéře vyučuje pro zahraniční posily čeština.

„Trenér řekl, že si hráče ukormidluje,“ oddechl si Tunka. „To, že někteří hráči nepodali výkon, nebo si mysleli, že nemusí trénovat, se příchodem nového trenéra otočilo. Kabina nám nefungovala už na podzim. Teď je to lepší, to mi i hráči potvrdili. Pokud by někdo měl dělat problémy, šel by pryč,“ dodal majitel 1. SC Znojmo.

Nově jsou s týmem na zkoušku ještě srbský stoper Filip Maksič z juniorky Sparty Praha, slovenský záložník Šimon Šmehyl a liberijský útočník Harmon Van-Dave.

Za pochodu se mezi dříve rozdělenými skupinami hráčů obrousily hrany. „Malý záložník (Marko Marciuš) maká, ten se mně celkem líbí, dopředu je šikovný. Říkáme mu Cicinho. Brankář (Marko Atanackovič) bude plnit roli dvojky. Stopery máme dva kvalitní, trenér si vybere. A Kokorovič... do hry není až takový, ale zase musím říct, že má výborné standardky. Takhle jsem je dlouho neviděl kopat,“ pravil na adresu Spahičovy letky Helísek.

Nakonec se ukázalo, že ve Znojmě už je ani kopat neuvidí. Znojemský klub v úterý večer na svém webu oznámil, že trio Spahičových mužů Atanackovič, Kokorovič a Marciuš v týmu končí. „Tito zahraniční hráči nás o svých kvalitách nepřesvědčili,“ uvedl trenér Šturma. Ze „Spahičovy skupiny“ pokračuje tedy jen obránce Igor Cukovič.

V rámci soustředění Znojmo vyhrálo přípravný zápas nad celkem Jadran Luka Ploče 2:1.