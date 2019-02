Brankář Buček o problémech Znojma: Majiteli věříme, stojíme za ním

Druholigové mužstvo z jihu Moravy má za sebou divoký týden, zakončený předčasným návratem z chorvatského soustředění. Místo přípravy na zápas proti Mostaru v pátek ráno jeho hráči nastoupili do autobusu a vydali se domů.

„Ukázalo se, že bychom hráli proti druhému týmu a kategorii U19. To by klukům nic nedalo,“ rozhodl znojemský trenér František Šturma.

Kdyby to ale byla jediná komplikace, která se kolem jeho klubu vyskytla, mohli by si ve Znojmě výskat. Tak to však není.

Místo klidu na soustředění dopadla na 1. SC Znojmo aféra se zápasy, údajně zmanipulovanými kvůli sázkám, a s podivným chorvatským investorem a jeho hráči, kteří v lednu nastoupili a už jsou pryč.

„Finanční potíže pamatuji z jednoho období v Baníku Ostrava, kde se také peníze lepily horko těžko. Ale nikdy jsem nezažil, že by někdo s investicí přišel a hned odešel. Nebo se to možná stalo, ale k nám hráčům se to nikdy nedoneslo,“ říká Buček.

I kvůli veletoči s financemi tak tento týden musel věnovat pozornost nejen tréninku, ale také mimofotbalovým věcem. V úterý z mužstva odešli tři chorvatští hráči, ve středu majitel klubu Jiří Tunka ukončil spolupráci s jejich manažerem a tým mu společnou fotkou na webu vyjádřil podporu.

„Majiteli věříme a říkáme tím, že vedení a my jako hráči s tím, co se dělo, nemáme nic společného,“ upřesnil Buček. „Je mi jasné, že na pana Tunku jako na majitele teď musí být vyvíjený velký tlak. On je poctivý člověk a muselo ho to hodně zasáhnout. Stojíme za ním, může se na nás spolehnout,“ pravil Buček.

Soudržnost a podporu svému zaměstnavateli budou muset hráči Znojma prokázat velmi brzo, protože bez slíbených chorvatských peněz je ohrožen hned nejbližší výplatní termín.

„Určitě nám bylo něco naznačeno,“ potvrdil zkušený brankář, že hráči jsou o problémech s výplatami informováni. „Doufejme, že zpoždění bude co nejmenší. Hrajeme za svá jména a za klub, a když jdete na trénink nebo na zápas, tak na zpožděnou výplatu nemyslíte. Je to nepříjemné, ale na našich výkonech to nemůže zanechat stopu. Naše starost je hrát a zachránit Znojmo ve druhé lize,“ dodal Buček.

Přestože je jeho mužstvo za poslední týden pod značným tlakem, atmosféru v něm si brankář chválí. „Semklo nás to,“ říká o problémech. „Je mezi námi úplně jiná atmosféra než na začátku roku. Přišli nějací hráči a nějací lidé, kteří už tady nejsou, a nový trenér přinesl čerstvý vítr. Nechci snižovat naši předchozí práci pod trenérem Kalvodou, ale atmosféra je teď nejlepší od začátku sezony, co jsem tady,“ řekl.

Zároveň znojemský klub oznámil, že na pondělí na 10. hodinu na stadion svolává tiskovou konferenci pro média i fanoušky.