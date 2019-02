Fotbalové Znojmo (zatím) bez dotace. Majitel se obává o budoucnost

„My dotaci nechceme brzdit, ale klub musí podezření přesvědčivě vysvětlit,“ řekl znojemský starosta Jan Grois (ČSSD). Za vysvětlení bude považovat dokument, právní posudek nebo odpovídající vyjádření, že se zmíněnou kauzou nikdo nezabývá. „Veřejně říkám, že pak svoláme mimořádné zastupitelstvo, abychom tuto dotaci na letošní rok odhlasovali,“ ubezpečil starosta.

Majitel znojemského fotbalového klubu Jiří Tunka přesto vidí mezi zveřejněním kauzy a pozastavením dotace přímou souvislost.

„Připadá mi, že to je cílená věc na likvidaci tohoto klubu. Můžu vám říct, že to nedopustím. I kdybychom se měli očišťovat až v Haagu, tak to nedopustím,“ řekl Tunka. Od koho by měl přijít zájem 1. SC Znojmo zlikvidovat, říct odmítl. „Nechám na policii, ať to vyšetří,“ pravil s ohledem na to, že minulý týden nechal podat trestní oznámení na neznámého pachatele za poškození dobrého jména svého klubu.

Na pondělní dopoledne svolal Tunka tiskovou konferenci, kam vedle médií pozval i fanoušky. Před zhruba dvacítkou přihlížejících rozhořčený fotbalový boss věnoval bezmála hodinu obhajobě svého rozhodnutí spolupracovat s chorvatským investorem Goranem Spahičem i následného rozhodnutí s tímto investorem spolupráci ukončit, když se podezření na zmanipulování zápasů objevilo.

Zdůraznil, že neměl a ani později nenašel důvod pochybovat o Spahičově solidnosti. Proto mu původně plánoval prodat 30 procent akcií klubu.

„Plno sponzorů, které máme, může mít jakoukoliv kauzu. Jestliže my budeme zjišťovat, jestli firma ta a ta má všechno v pořádku, tak co budeme jiného dělat? Můžete mi vysvětlit, v čem se provinil klub, když se snažil naplnit hráčskou kabinu a kasu?“ hřímal Tunka emotivně.

„My děláme fotbal a uvítali jsme tuto spolupráci. Fungovala u nás už v době, kdy jsme postoupili z druhé ligy do první. Tento člověk sem dal jednoho nebo dva hráče, ti tady hráli a hráli špičku,“ vyložil Tunka, proč se na investora spolehl.

Místo prodeje akcií bude nyní naopak muset Spahičovi vrátit peníze, které od něho dostal. „Myslím si, že jsem udělal maximum, co jsem udělat mohl, a raději budu sám a budu se snažit peníze sehnat jinde,“ prohlásil Tunka.

Přestože už loni dostal jeho klub od města o 2,5 milionu méně, než bylo obvyklé v minulosti, a soustavně na nedostatečnou podporu od místních politiků upozorňoval, ve tři miliony na rok 2019 Tunka doufal do poslední chvíle. Musí si na ně ale počkat.

„Museli bychom to řešit půjčkou, úvěrem, ten postupně splácet, ale... Nechci nikoho vydírat, ale to je pak otázka, co dělat s naším fotbalem. Bez strategického partnera, jako je město Znojmo, se to nedá dělat,“ formuloval Tunka dopoledne obavy, které se později naplnily.

Jeho klub oslovil společnost Federbet, jejíž systém vyhodnotil čtyři zápasy Znojma v zimní přípravě jako podezřelé, ve snaze se k podkladům o tomto podezření dostat. Stejně tak Znojmo oslovilo společnost Sportradar, která se zabývá stejným sledováním a má smlouvu s Fotbalovou asociací ČR. „Ani po urgenci druhým e-mailem jsem odpověď od těchto agentur nedostal,“ řekl sekretář klubu Michal Sobota o dokumentech.

V nejbližších dnech chce Tunka znovu oslovit zástupce města, aby se město Znojmo stalo akcionářem klubu.

„Za mnou stojí rozpočet 15 až 20 milionů a ten musíme naplnit. Jestliže nám nepomůže město, nedejbože kdyby nás někdo obvinil a začaly sankce, tak to můžeme zavřít. A to někteří asi chtějí,“ zopakoval své domněnky Tunka.

Pokud by se prokázalo provinění 1. SC Znojmo, hrozí mu tresty od kontumace utkání, ztráty až 20 bodů nebo vyloučení ze soutěže i pokuta do výše 10 milionů korun. Potrestán může být i konkrétní hráč, pokud se prokáže, že jednal bez přičinění klubu; pak mu hrozí zákaz činnosti na dva roky až dvacet let, vyloučení z FAČR nebo pokuta až 10 milionů korun.