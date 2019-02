Špinavé fotbalové pavučiny. Jak hluboký je problém, který řeší Znojmo?

Sázky jsou příliš chytlavé, radši si zahrajte na kytaru Rozhovor s bývalým koučem Mohelnice Před rokem byl první, kdo promluvil. „Bylo by mi stydno, kdybych mlčel,“ vzpomíná trenér Dušan Žmolík na skandál v třetiligové Mohelnici. Pod nedůvěryhodným čínským majitelem docházelo k těžko pochopitelným herním kiksům, které vedly k podivným výsledkům, po nichž policie obvinila čtyři lidi. „Teď jsem daleko ostražitější,“ říká Žmolík. Takže když jste v létě nastupoval do třetiligového Uničova...

Postavil jsem se před mužstvo a na rovinu řekl: Nejpozději hodinu před každým zápasem budou vypnuté telefony. Klidně si vezměte kytaru a zpívejte si, ale buďte spolu, buďte kolektiv. A samozřejmě za to mohla i zkušenost z Mohelnice, abychom předešli problémům. Sázky jsou příliš chytlavé. Věříte svému mužstvu?

V Uničově nemám pochybnosti. Strávil jsem tam spoustu let jako hráč, mnozí kluci jsou moji bývalí spoluhráči. Znám je, mají charakter. O jiných týmech přesvědčený nejsem. Fotbal je příliš bezpáteřní. Tak proč v něm zůstáváte?

Miluju ho. Na hřišti jsem vyrůstal, fotbal jsem hrál, trenér Petržela mi loni umožnil, abych mu dělal asistenta ve Zlíně. Je to možnost spoustě mladým lidem pomoci dostat se dál, nebo najít jinou cestu. Ani smutná zkušenost z Mohelnice s vámi nehnula?

Jedině v tom smyslu, že jsem přestal být naivní. Když náš brankář (Rohel) dostal pitomý gól, vysvětloval jsem si to tak, že měl asi špatnou chvilku, že ztratil koncentraci. Teprve později mi došly souvislosti, že byl domluvený výsledek. Je vám teprve šestatřicet, váš trenérský kredit neutrpěl?

Snad nebyl důvod. Byl jsem jen součástí lumpáren, o kterých jsem neměl potuchy. Upřímně si myslím, že kdybych před rokem zavřel oči, nikdo nikdy by se to nedozvěděl. Čtyři aktéři mohelnické aféry teď čelí obvinění. Není vám líto, jak dopadl klub?

Mohelnice se vyčistila, což je jedině dobře. Bez čínských peněz se ve třetí lize udržet nemohla, spadla do divize a ani do ní se nepřihlásila. Řekla sbohem všem hráčům, kteří měli peníze navíc. Teď klub hraje krajský přebor, sází na místní, na dorostence. To je teď tamní cesta. Nějaké ponaučení pro ostatní?

Když před vámi zašustí penězi, ještě to neznamená spásu. My se tehdy radovali, že konečně budou výplaty, že zachráníme sezonu. Bohužel nikomu z nás nezablikala kontrolka. Přitom já považuju angažmá v Mohelnici za úžasnou zkušenost. Moje první trenérská štace v kariéře. Jako trenér jsem si mohl dovolit udělat chyby, které se třeba v první lize neodpouštějí. Ale mlčet jsem nemohl. Proč?

Pohybují se v tom nemalé peníze. Napoprvé by to snad mělo fungovat tak, že vlastně dostanete peníze za to, že zápas sice ovlivníte, ale vyhrajete ho. Tak proč to neudělat, že? Nicméně to je vlastně pro mnohé začátek, ze kterého nejde vycouvat. Najednou musíte v dalším utkání zařídit prohru... Jan Palička