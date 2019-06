Podle sázkařů Babiš ani Benešová ze svých funkcí jen tak neodejdou

Kurz sázkové kanceláře Tipsport na to, že by premiér podal demisi do 1. července, je v současnosti 1,03:1. „Lány řepky, kauza Čapí hnízdo a podezření z dalších neoprávněných čerpání dotací, střety zájmů ani mohutné demonstrace zřejmě křeslem premiéra nepohnou,“ komentuje dění bookmaker Tipsportu Palo Boško, který se specializuje na politické sázky.



Pokud by však odstoupil, sázející by mohli vyhrát více něž osminásobek vsazené částky. Kurz na to, že Babiš odstoupí do začátku července, je nyní 8,61:1.

Sázkaři očekávají, že lídr hnutí ANO zůstane ve funkci i v dalších měsících. Kurz na to, že neodstoupí do 1. září je 1,11:1. Sázkaři předpokládají, že ve funkci bude i na konci letošního roku, na to je kurz 1,53:1. Kurz proti je však asi čtyřikrát nižší než oproti Babišově konci do konce června, pouze 2,31:1.

Boško však nevylučuje, že by demise premiéra nakonec mohla přijít. „Pokud tlak neustane, budou se objevovat další informace s funkcí premiéra neslučitelné a přidá se větší tlak institucí Evropské unie, můžeme se skutečně dočkat vládního konce šéfa ANO,“ dodal.

Sázková kancelář spekuluje i o budoucnosti ministryně spravedlnosti Marie Benešové. Ta se podle bookmakerů také ve funkci spíše udrží. „S podporou Andreje Babiše se na ministerstvu spravedlnosti šéf do konce roku pravděpodobněji měnit nebude. Ale kurzy tak daleko od sebe nejsou,“ uvedl Boško.

Na to, že Benešová bude ministryní 31. prosince je kurz 1,45:1, že ve funkci nebude je kurz 2,52:1. Kromě české politiky se dá sázet také na setrvání ve funkci prezidenta USA Donalda Trumpa nebo německé spolkové kancléřky Angely Merkelové.