Brusle pro statečné. Březina a spol. řeknou díky americkým zdravotníkům

V programu bude jen několik předtočených vystoupení na ledě například v podání olympijského vítěze z roku 1992 Viktora Petrenka nebo někdejší světové šampionky Juky Satóové.

Většina účastníků ale bude muset volit náhradní řešení. Březina se podle informací pořadatelů chystá cvičit s dvouměsíční dcerkou Nayou Rose po boku. Čtyřnásobný mistr světa Kurt Browning zatančí na ulici bez bruslí.

Olympijský vítěz ze Sarajeva 1984 Scott Hamilton pojede na kolečkových bruslích se synem Maxxem. Když ho pořadatelé oslovili, neváhal. „Pokud bruslení dělá něco pro to, aby byl svět lepším a bezpečnějším místem, a získává peníze a podporu pro ty, co to strašně potřebují, tak se toho určitě zúčastním. Zdravotníci jsou zasaženi jako nikdy dříve a na tohle nebyli připraveni,“ řekl.

Spojené státy americké jsou podle oficiálních údajů nejvíce zasaženou zemí, aktuálně je tam přes 582 000 potvrzených případů nákazy koronavirem. Nemoci covid-19 podlehlo v USA přes 23 000 lidí, nejvíce v New Yorku. Výtěžek z krasobruslařského programu a s ním spojené sbírky půjde na organizace Americares, která zásobuje zdravotníky ochrannými prostředky a dalším potřebným materiálem a poskytuje jim odborné i psychologické poradenství.

Přenos charitativního programu bude možné v pátek sledovat na internetové stránce Bladesforthebrave.org nebo na sociálních sítích organizace Americares.